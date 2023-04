Tayang Perdana di Netflix, Fakta Menarik The Good Bad Mother

Jakarta, Beritasatu.com - The Good Bad Mother menjadi salah satu drama Korea yang ditunggu oleh kebanyakan orang. Tayang di saluran JTBC dan Netflix pada 26 April kemarin, drama ini sudah berhasil mencetak rating rata-rata 3,58%.

Drama The Good Bad Mother menceritakan tentang perjuangan seorang ibu Young Soon (Ra Mi Ran) yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya seorang diri. Kesehariannya dia bekerja sebagai peternak babi. Young Soon membesarkan anaknya dengan kasar karena tak ingin Kang Ho (Lee Do Hyun) hidup miskin sepertinya.

BACA JUGA Cinlok, Agensi Benarkan Lee Do Hyun Kencani Lim Ji Yeon

Akan tetapi sebuah insiden tak terduga menimpa Kang Ho saat menjadi seorang jaksa terkenal di kota. Dirinya lupa ingatan dan kembali ke usia 7 tahun. Dia pun menjadi seperti anak-anak pada umumnya dan kembali tinggal bersama ibunya. Disitulah hubungan keduanya perlahan mulai dibenahi.

Advertisement

Tayang sebanyak 14 episode, Lee Do Hyun mengakui kesulitan untuk berperan sebagai seorang anak kecil di tubuh dewasa. "Tidak mudah sama sekali memerankan anak-anak se dewasa ini. Jika terlalu berlebihan jatuhnya terlalu memaksakan," kata lawan main Song Hye Kyo dalam The Glory ini.

Bahkan, Lee Do Hyun sempat menangis berkali-kali saat syuting drama ini pertama kali. Untungnya, Ra Mi Ran yang berperan sebagai ibunya mampu menenangkannya.

The Good Bad Mother juga menampilkan aktris Ahn Eun Jin yang berperan sebagai Lee Mi Joo, seorang nail artist yang merupakan mantan kekasih Lee Do Hyun. Kemudian Yoo In Soo berperan sebagai Bang Sam Shik, troublemaker desa yang jatuh cinta dengan Mi Joo sejak kecil.

BACA JUGA Drama Korea Mine Ramai Diperbincangkan Netizen Indonesia

Drama yang mengangkat tentang kehidupan ini disutradarai oleh Sim Na Yeon dimana sebelumnya sukses menggarap The Price of Confession yang dibintangi Song Hye Kyo dan Han So Hee. Sedangkan naskah The Good Bad Mother ditulis oleh Bae Se Young dari film action Extreme Job dan Stellar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan