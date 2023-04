Short Film of Genuine Expressions Tuai Sambutan Baik dari Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat menyambut baik Short Film of Genuine Expressions yang diluncurkan oleh brand perhiasan berlian Frank & co. mulai bulan Februari lalu. Bahkan, tagar #NyatakandenganFranknco sempat menempati trending topic urutan ke-3 di Twitter. Banyak masyarakat mengungkapkan rasa haru, tersentuh, nostalgia hingga bahagia lewat media sosial setelah menonton short film yang diluncurkan Frank & co. di YouTube.

Frank & co. menyiapkan sebuah casting yang diikuti oleh beberapa talent yang diminta untuk berakting dan menunjukkan ekspresi mereka dalam berbagai emosi. Tanpa sepengetahuan talent, tim Frank & co. sudah mendatangkan orang-orang terkasih mereka ke lokasi, dari balik layar mereka menyaksikan orang terkasihnya mengutarakan kisah-kisah hidupnya dan menceritakan hal-hal spesial mengenai mereka.

Talent dan orang terkasihnya tersebut kemudian bertemu di depan layar, dan siap dengan kejutan berupa hadiah koleksi perhiasan berlian terbaru dari Frank & co. Kejutan manis yang tak diduga ini akhirnya mampu mengeluarkan senyum, tawa, maupun berbagai ekspresi terindah lainnya dari masing-masing talent.

BACA JUGA Inspirasi Outfit Simpel Saat Lebaran

Advertisement

Kisah-kisah menggugah mulai dari kisah bertahan hidup, bullying, dan betapa seseorang sangat dicintai, secara tak disangka keluar begitu saja ketika para talent diminta untuk bercerita mengenai apa yang dirasakan di dalam hati. Dari sinilah, semakin terlihat ekspresi nyata dan paling indah mengenai bagaimana seseorang begitu menghargai orang terdekatnya yang begitu berharga dalam hidupnya.

Ajak audiens untuk #NyatakandenganFranknco

Kamu bisa mewujudkan ekspresi terindah yang tulus dari wajah orang-orang terkasih dengan koleksi perhiasan berlian Frank & co., mulai dari cincin tunangan untuk ide hadiah bagi pasangan, gelang berlian modern untuk sahabat terkasih, liontin berlian mewah, exclusive diamond pendant, hingga anting-anting berlian wanita. Semua bisa Anda #NyatakandenganFranknco untuk menjadikan momen untuk menyatakan rasa sayang semakin terasa spesial.

Dalam film pendek ini juga ditampilkan beragam koleksi perhiasan Frank & co., di antaranya koleksi Frank & co. ME, Frank Gold, juga koleksi terbaru Frank & co., Frank Fire Peony dan Carisse.

Frank Fire Peony sendiri menggunakan desain solitaire dengan berlian Frank Fire dan 1 tingkat kelopak menjadikan desain baru Peony memberikan kesan manis, cantik, dan feminine. Frank Fire Peony juga menggunakan teknologi bright cutting sehingga memberikan efek berlian terlihat lebih besar. Peony sendiri melambangkan kecantikan, feminitas, cinta, kasih sayang dan keberuntungan.

Sementara untuk koleksi Carisse menggunakan material berlian Frank Fire sebagai material utama yang memberikan sentuhan yang berbeda, dengan nama yang memiliki arti anggun. Koleksi “Carisse” ini terdiri dari 3 jewellery sets, yang terdiri dari necklace, pendant, earrings, bangle, dan ladies ring yang bisa kamu kenakan untuk menyempurnakan tampilanmu saat anniversary dinner bersama orang terkasih.

Semua koleksi perhiasan dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co. Sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan