Gaun Hitam, Alternatif Pakaian untuk Anniversary Dinner

Jakarta, Beritasatu.com - Harus kita akui bahwa busana berwarna hitam memang menjadi alternatif terbaik untuk digunakan dalam berbagai acara. Sebab, warna hitam bisa membuat penampilan kita menjadi elegan dalam berbagai acara, termasuk dikenakan saat merayakan anniversary ataupun menghadiri pesta pernikahan.

Namun, saat kamu mengenakan pakaian berwarna hitam, rupanya ada beberapa trik yang perlu kamu ketahui agar tidak salah kostum. Melansir dari majalah Brides, seorang pakar fashion, Elaine Swann, memberikan etiket saat mengenakan pakaian berwarna hitam.

"Sangat dapat diterima bagi seorang perempuan untuk mengenakan gaun hitam ke pesta pernikahan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selalu hindari memakai pakaian terlalu pendek, terlalu ketat, dan potongan pakaian yang rendah," saran Elaine.

Gaun berwarna hitam memang menjadi outfit yang tidak pernah out of date. Style-nya pun beragam, mulai dari gaun hitam pendek yang kasual hingga gaun hitam mewah. Tak heran, fashion item ini sering dijadikan dress code. Ditambah lagi, gaun hitam dapat memberi kesan langsing sehingga banyak wanita menyukainya.

Untuk menyempurnakan penampilan, kamu bisa menambahkan set perhiasan berlian wanita agar tampil lebih memukau. Namun, memilih perhiasan berlian yang cocok dengan gaun hitam memang sedikit tricky. Agar keindahan gaun tidak hilang, kamu bisa menambahkan set perhiasan berlian, yang akan semakin menambah daya pikat gaun hitammu.

Kamu bisa mengenakan koleksi perhiasan berlian terbaru dari Frank & co. yakni Frank Fire Peony. Koleksi ini menggunakan desain solitaire dengan berlian Frank Fire dan 1 tingkat kelopak menjadikan desain baru Peony memberikan kesan manis, cantik, dan feminin.

Frank Fire Peony juga menggunakan teknologi bright cutting sehingga memberikan efek berlian terlihat lebih besar. Peony sendiri melambangkan kecantikan, feminitas, cinta, kasih sayang, dan keberuntungan.

Dalam memperingati anniversary Frank & co. yang ke-27 di bulan April, Frank & co. juga mengeluarkan Luxury Jewellery, yang kali ini berupa serangkaian koleksi perhiasan Deer yang memiliki design simple, classic, elegant, dan timeless, dengan aksen yang sangat berbeda mengambil bagian dari rusa yang merupakan logo dari Frank & co. di bagian rangkanya.

Koleksi yang diberi nama “Carisse” ini menggunakan material berlian Frank Fire sebagai material utama memberikan sentuhan yang berbeda, dengan nama yang memiliki arti anggun.

Koleksi “Carisse” ini terdiri dari beberapa jewellery sets, yang terdiri dari necklace, pendant, earrings, bangle, dan ladies ring yang bisa kamu kenakan untuk menyempurnakan tampilanmu saat anniversary dinner bersama orang terkasih.

Semua koleksi perhiasan dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co. Sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini.

