Singgung Wanita Harus Memiliki Value, Inara Rusli: Lelaki Gak Rela Ninggalinnya!

Jakarta, Beritasatu.com - Inara Rusli kembali menuliskan kalimat menohok di laman sosial medianya. Usai membongkar perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan muda, kini dia kembali menuliskan kalimat sindiran.

Inara memberikan pendapatnya terkait seharusnya wanita memiliki value dalam dirinya sehingga tak akan ada laki-laki yang berani pergi. Apalagi sampai berpikir untuk meninggalkannya.

"Know your worth, girls. Ketika kamu punya value, sebrengsek apapun laki-laki pasti gak akan rela ninggalin kamu," tulis Inara Rusli, dikutip dari Instagram storiesnya, Kamis (27/4/2023).

Menurutnya ketika seorang wanita memiliki value, laki-laki tak akan ada yang berani melepaskan. Perjuangan yang tak bisa dibeli dengan uang itupun harus dibayar mahal dengan komitmen seumur hidup.

"Karena untuk dapetin kamu, dia harus berjuang susah payah mati-matian dan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi komitmen," jelasnya lagi.

Inara Rusli juga menjelaskan jika seorang wanita tak memiliki value, lelaki akan merasa mudah untuk mendapatkan mereka. Maka lelaki pun akan mudah juga pergi meninggalkan wanita itu.

Dikatakan lebih lanjut, Inara meningatkan pula bagi seluruh wanita agar tidak diam di tempat. Wanita harus terus memperbaiki diri, menjadi lebih baik sehingga tak mudah untuk dipermainkan.

Semakin tinggi value mulai dari pemikiran, sikap, dan lain sebagainya, tentu akan menjadi nilai plus yang akan membuat lelaki semakin takut untuk bertindak semena-mena.

"Dikejarnya ya sementara, semangat soda, bentaran bhay. Karena enggak ada value, enggak ada nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Apalagi ada nilai plus beauty brain behavior. Ditinggal pun mati satu tumbuh sejuta camkan itu!," pungkasnya.

