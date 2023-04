Rayakan Lebaran, BCL dan Tiko Aryawardhana Tampil dengan Kostum Senada

Jakarta, Beritasatu.com - Bunga Citra Lestari atau BCL akhir-akhir ini menjadi perbincangan karena tengah menjalin asmara dengan Tiko Aryawardhana.

Nampaknya, mereka semakin menunjukan kekompakan salah satunya saat momen lebaran 2023 kemarin. Dengan nuansa sage green, keluarga besar BCL beserta Noah Sinclair kompak merayakan Idulfitri bersama.

BACA JUGA Klarifikasi Isu BCL Hamil: Aku Lagi Suka Makan Tengah Malam

Bahkan, ada satu sosok yang diketahui bukan bagian dari keluarga inti turut mengenakan pakaian senada, yakni Tiko Aryawardhana, pria yang diduga menjadi kekasih BCL.

Advertisement

"Celebrating raya at home with family and friends," tulis Bunga Citra Lestari, dikutip pada Kamis (27/4/2023).

BCL sendiri menyelipkan foto kehadiran Tiko Aryawardhana di slide ketujuh postingannya di Instagram. Itu artinya BCL masih hati-hati dalam mempublish hubungannya dengan Tiko. Netizen yang jeli, lantas memberikan komentarnya dalam unggahan tersebut.

BACA JUGA Kasus Psikotropika, Manajer BCL Ditetapkan Menjadi Tersangka

Banyak dari mereka yang sepertinya belum bisa move on dari mendiang Ashraf Sinclair. Netizen kemudian menungkit kembali soal Ashraf dalam kolom komentar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan