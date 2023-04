Lirik Lagu Vibe dari Taeyang feat Jimin BTS Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Taeyang Bigbang resmi merilis mini album bertajuk "Down to Earth" pada 25 April 2023. Dalam album tersebut, Taeyang merilis lagu berjudul Vibe yang merupakan lagu kolaborasi pertama Taeyang bersama Jimin BTS. Seperti apa lirik lagu Vibe?

Lagu Vibe yang merupakan lagu kolaborasi Taeyang dan Jimin BTS sudah dirilis lebih dahulu bahkan sebelum mini albumnya rilis. Lagu tersebut dirilis pada 13 Januari 2023.

Kolaborasi ini bisa dikatakan sebagai sejarah. Pasalnya lagu Vibe dibawakan oleh dua idol yang berasal dari dua grup kpop yang sangat berpengaruh pada dunia musik di Korea maupun di kancah Internasional.

Setelah tiga bulan perilisan music video (MV), lagu Vibe telah mencapai 101 juta penayangan di YouTube resmi The Black Label. Lirik lagu Vibe ditulis oleh Taeyang dan Vince.

Lirik Lagu Vibe Taeyang feat Jimin BTS

Mallon pyohyeonhal su eopjiman

Girl, you gotta know you got that vibe

Ne misoneun fine art

Nae yeonghoneul kkaewo, mm-mm

You got me feelin’ so right, yeah

It’s a vibe

Yeah, eh

This gon’ be the one and only theme song

Neoegeman gojeongdoen nae siseon

Naegen neoran hanappunin mission

Bulganeungeun eopseo, baby, lights, camera, action

Naran eumak wie neoneun topline

Neoran dosi wie nanеun skyline

Neon nae yеonghwa soge highlight

Eoduun bamhaneul kkeute twilight

Just gets better

Neoreul cheoeumbuteo jeongjuhaenghago sipeun maeryeok

You don’t know I want your love (Know I want your love)

I bami kkeunnagi jeone, baby

You know we got that vibe, baby (Hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe, baby (Hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa, it’s a vibe

This gon’ be the one and only anthem

Gamgakjeogiya sixth sense banjeon

Jjarithae sonman jabado gamjeon

Neoreul mannagi jeonkkaji nae sesangeun amjeon

Naran mudae wie neoneun spotlight

Neoran hangang wie naneun namsan

Deo wanbyeokal sun eopjana

Eoduun bamhaneul kkeute twilight

I could feel it

Neoran gonggane gatyeobeoryeosseo you’re my matrix

You don’t know I want your love (Know I want your love)

I bami kkeunnagi jeone, baby

You know we got that vibe, baby (Hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe, baby (Hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa, it’s a vibe

Look at the stars

Balge binnaneun dal

All through the night

Uril bichwojugo itjana

Nal boneun neoui nunbitgwa

Jindongeul gyesok neukkigo sipeo

(You gotta know you got that vibe)

You know we got that vibe, baby (Hae tteul ttaekkaji)

Look at me, look at me, neukkimi naji

You know we got that vibe, baby (Hae jil ttaekkaji)

Look at you, look at you, neukkimi naji

Neukkimi wa, it’s a vibe

