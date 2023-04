Jakarta, Beritasatu.com - Group asuhan Pledis Entertainment yakni Seventeen tengah melakukan comeback dengan merilis lagu baru yang berjudul Super. Lagu yang telah dirilis pada 24 April lalu ini telah menduduki posisi pertama trending YouTube untuk musik. Lantas, apa lirik lagu Super dari Seventeen?

Seventeen mengeluarkan album terbaru bertajuk “FML”. Lagu utama untuk album ini ialah lagu yang berjudul Super. Lagu Super menceritakan tentang bagaimana grup Seventeen yang terus berkembang.

Lagu Super terinspirasi dari karakteristik berbagai bentuk Sun Wokung (Sonogong) di seluruh dunia. Arti dari Son Oh Gong sama seperti Son Go Kong. Keunikan lagu Super dan juga kepopuleran Seventeen membuat penjualan album ini telah melampaui 4,64 juta kopi dalam masa pre-order.

Grup yang berisikan tiga belas orang ini memang sangat populer di Korea Selatan maupun di kancah Internasional. Ini lirik lagu Super dari Seventeen beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Super

ttangeul bogo gyesok ollassji jeongsangkkaji

manheun siryeoneun boran deusi I Always Win

ganghan maeumi jungyohaji

miraeneun domanggaji anha naega nohgi jeonkkaji

DARUMDARIMDA gureumeul tago yeogijeogiro (Hey)

DARUMDARIMDA urideurui geungjireul nopireo (Hey)

DARUMDARIMDA tto dareun segye naagaja go

i Rhythme majchwo

Say Say Say Say

yeongungbonsaek Like This

sigangwa gonggane guaebatji anhneun jase

himeul dahago sseureojyeodo

pogireul moreugo nalttwineun jung

machi doen geot gata sonogong

machi doen geot gata sonogong

urineun swiji anha maeil, Make it Make it

kkeutkkaji gaboja

machi doen geot gata sonogong

I Luv My Team I Luv My Crew

yeogikkaji dallimyeonseo

I Luv My Team I Luv My Crew

gyesok dallil su isseo deo

I Luv My Team I Luv My Crew

yeogikkaji oreumyeonseo

I Luv My Team geu deokbune urin

machi doen geot gata sonogong

alliji urineun deungjang jung

yeojeonhi sedaereul dwibakkum

meomchuji anha ttwimbak jung

bari kkoyeodo dwisbak kung

WOO WOO Pull Up My geunduun

WOO WOO seongsilhi suhaeng jung

DARUMDARIMDA neureonara haneullo yeouibong (Hey)

DARUMDARIMDA urideurui maeireun Come & go (Hey)

DARUMDARIMDA modeun geol wihae naagaja go

i noraee majchwo

Say Say Say Say

yeongungbonsaek Like This

sigangwa gonggane guaebatji anhneun jase

himeul dahago sseureojyeodo

pogireul moreugo nalttwineun jung

machi doen geot gata sonogong

machi doen geot gata sonogong

urineun swiji anha maeil, Make it Make it

kkeutkkaji gaboja

machi doen geot gata sonogong

I Luv My Team I Luv My Crew

yeogikkaji dallimyeonseo

I Luv My Team I Luv My Crew

gyesok dallil su isseo deo

I Luv My Team I Luv My Crew

yeogikkaji oreumyeonseo

I Luv My Team geu deokbune urin

machi doen geot gata sonogong

jinsireun ttaeron janhokhae (What’s That?)

geojiseun ttaeron dalkomhae (What’s That?)

dajeonghameun ttaeron geojismallo (What’s That?)

nappeun geot ssak da moadwo

Ping hago bul nawa

Ener Energy gi moa aju da nawa

Ener Energy hanbange aju balsa pa

jigeumbuteo da haneul wiro hamseong balsa

i noraeneun i manhwaui endingsongida

