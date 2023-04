Acara Penobatan Raja Charles Bakal Dirilis Jadi Album Rekaman

London, Beritasatu.com - Penobatan penguasa mornarki Inggris, Raja Charles III bulan depan akan dirilis sebagai album rekaman. Selain itu, pertama kali rekaman upacara bersejarah semacam itu akan tersedia untuk penonton di seluruh dunia.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (28/4/2023), perusahaan label Decca Records mengatakan, akan merekam peristiwa penobatan pada 6 Mei di Westminster Abbey tersebut, serta musik yang menjadi pengiring acaranya, sebagai The Official Album Of The Coronation dan merilisnya untuk streaming dan download di hari yang sama.

Sedangkan versi fisik album rekamannya akan keluar pada 15 Mei mendatang.

Berdurasi lebih dari empat jam, album ini akan menampilkan semua kata-kata yang diucapkan dari upacara beserta musik pengiringnya, termasuk 12 komposisi baru yang ditujukan untuk Raja Charles.

“Ini akan menjadi rekaman yang benar-benar bersejarah, menangkap rangkaian musik yang luar biasa dari berbagai abad dan benua, mencerminkan minat seluruh dunia terhadap tradisi kami, meliput banyak lokasi dalam akustik Westminster Abbey yang indah, dan melibatkan rencana teknis yang belum pernah ada sebelumnya untuk disajikan. seluruh pengalaman kepada dunia pada hari itu sendiri," kata produser Anna Barry dalam sebuah pernyataan.

Di antara komisi untuk acara penobatan tersebut adalah Coronation Anthem, yang disusun oleh impresario musik top Inggris, Andrew Lloyd Webber.

