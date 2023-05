Memilih Anting Tanpa Mengganggu Kesehatan Telinga

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi kaum wanita yang senang menggunakan perhiasan khususnya anting-anting, kerap merasa terganggu karena telinganya menjadi radang. Hal ini disebabkan karena memiliki kulit sensitif ketika dipakaikan perhiasan dengan berbagai bahan seperti emas maupun perak.

Yang sering dirasakan biasanya sensasi gatal, bengkak, merah, atau perih pada daun telinga. Nah, bagi pemilik kulit telinga yang sensitif biasanya akan merasa kesulitan menemukan anting-anting yang aman untuk dipakai.

Memang sangat penting untuk diketahui bahwa telinga memang area yang sensitif dibandingkan bagian kulit lainnya. Kulit daun telinga cenderung lebih tipis, seperti kelopak mata dan bibir, sehingga rentan terhadap iritasi atau reaksi alergi.

Menurut pakar kesehatan Shari Marchbein, M.D., dokter kulit bersertifikat di New York City menegaskan bahwa telinga sangat berisiko mengalami reaksi alergi terhadap perhiasan.

“Karena anting-anting dipasang langsung pada kulit dan tetap di tempatnya untuk waktu yang lama, maka ada resiko alergi,” jelasnya.

Nah, apabila kamu mengalami kemerahan, gatal, bengkak atau perih, ada kemungkinan kamu mengalami dermatitis kontak alergi atau ACD (allergic contact dermatitis).

Ini adalah bentuk eksim yang ditandai dengan bercak merah muda atau merah kering, gatal pada kulit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia tertentu. Dalam hal ini berbagai logam ditemukan dalam perhiasan, yang bisa menyebabkan terjadinya ACD.

Untuk kamu yang ingin aman memakai anting-anting dengan mutu dan penampilan yang elegan, tak ada salahnya mencoba memakai anting berlian terbaru Chain Deer Earrings dari Frank & co.

Di ulang tahun yang ke-27 ini, Frank & co. mengeluarkan perhiasan plain gold earrings yang merupakan bagian dari koleksi Frank Deer dengan jenis earrings yang trendy, khusus untuk bulan anniversary ini.

Deer yang merupakan ikon Frank & co. melambangkan kecantikan, keanggunan, umur panjang, kasih sayang, dan keberuntungan.

Dalam memperingati anniversary Frank & co. yang ke-27 di bulan April, Frank & co. juga mengeluarkan perhiasan model terbaru “Carisse”, yang menggunakan material berlian Frank Fire sebagai material utama memberikan sentuhan yang berbeda.

Ada beberapa pilihan anting-anting yang bisa kamu kenakan untuk koleksi ini. Tentu saja dengan kualitas yang bagus dan model yang up to date.

Semua koleksi perhiasan dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co., sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini.

