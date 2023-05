Peringati Hari Buruh, Ini 5 Lagu Indonesia yang Menyuarakan Kaum Buruh

Jakarta, Beritasatu.com – Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Simak lagu-lagu Indonesia yang menyuarakan kaum buruh.

Hari Buruh Internasional, atau yang juga dikenal juga dengan May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Pada peringatan ini, para buruh di Indonesia akan melakukan aksi turun ke jalan bertemu dengan sesama pekerja saling bersilaturahmi, menyuarakan aspirasi, hak, hingga menyanyikan lagu-lagu yang menyuarakan perasaan kaum buruh.

Beberapa musisi Tanah Air banyak menciptakan lagu tentang isu sosial, salah satunya menciptakan lagu yang menggambarkan kehidupan para buruh di Indonesia. Lagu-lagu yang menggambarkan kaum buruh ini memberi semangat untuk selalu bangkit dan memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh.

Berikut ini lima lagu Indonesia yang menyuarakan kaum buruh lengkap dengan lirik lagunya.

1. Jemu dari Koes Plus

Band legendari Indonesia, Koes Plus merilis lagu Jemu pada 1976 yang merupakan salah satu lagu dalam album "In Hard Beat". Lagu yang diciptakan oleh Yok Koeswoyo ini menceritakan beratnya bekerja siang dan malam untuk menghasilkan uang, yang mengibaratkan bekerja seperti kuda yang dicambuk dan didera.

Lirik Lagu Jemu

Ku jemu dengan hidupku

Yang penuh liku-liku

Bekerja di malam hari

Tidur di siang hari

Kurasa berat, kurasa berat

Beban hidupku

Ku tak tahu, ku tak tahu

Ooo ku jemu

Kerja keras bagai kuda

Dicambuk dan didera

Semua tlah kurasakan

Untuk mencari uang

Kurasa berat, kurasa berat

Beban hidupku

Ku tak tahu, ku tak tahu

Oo-o ku jemu

Yea-aaah u-uhh

Kurasa berat, kurasa berat

Beban hidupku

Ku tak tahu, ku tak tahu

O-oo ku jemu

Heee-eeee

Ku jemu

