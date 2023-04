Jakarta, Beritasatu.com - Setelah merilis lagu Vibe bersama Jimin BTS, akhirnya Taeyang Bigbang resmi comeback solo dengan merilis mini album bertajuk "Down to Earth" pada 25 April 2023. Dalam album ini berisikan enam lagu di antaranya yang berjudul Shoong! dengan duet bersama Lisa Blackpink. Ini lirik lagu Shoong! dari Taeyang Bigbang dan Lisa Blackpink beserta terjemahannya.

Selain merilis video klip untuk lagu utama berjudul Seed, Taeyang juga merilis performance video untuk lagu Shoong! bersama Lisa Blackpink di YouTube resmi The Black Label. Saat ini, lagu tersebut telah ditonton sebanyak 24 juta kali dan menjadi trending nomor dua di YouTube musik.

Lagu Shoong! bergenre hip-hop dance yang easy listening dengan lirik rap yang dibawakan Lisa ini menambah kesan lagu semakin enak untuk didengarkan. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria ini yang berlari secepat mobil saat akan kembali ke perempuan yang dicintainya untuk mendapatkan kembali cinta sang perempuan.

Lirik Lagu Shoong!

Yeah

Oh

Neoreul bomyeon nae simjangeun kung

Nae siseoneun neoreul hyanghae zoom (Zoom)

Eonjedeunji eodirado vroom, vroom

Yeah, oneul neoneun paransaek (Yeah)

Pyeongsoboda jogeum chagapge (Yeah)

Uri yojeum yejeon gatji antago

Malhaedo useoneomgyeo that's all I know

Eorinae gateun nae jangnan

Jinsimi anya nan nah, nah

Aljana naegen gyeolguk neoppuningeol

Neoegеro dallyeoganeun jung

Ramboreuginiboda ppalli syung

Dochakjinеun eonjena you

I’m like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Neoegero dallyeoganeun jung

Don't you worry, I'm coming soon

Nega joahadeon naui chum

Like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Shoong, shoong, shoong

Shoong, shoong, shoong

Neoegero dallyeoganeun jung

Shoong, shoong, shoong

Ramboreuginiboda ppalli syung

Shoong, shoong, shoong

Coming for you in the fast lane

Got me all fired up full gas tank

Put the pedal to the floor when I hit the door

Give me everything you got like the bank is owed, yeah

You pull up in the lambo

With that drip that shit like candles

And I lose my grip where the handle

And I’d choose you over the band doe

You keep my engine on purr

You could never get swerved

How you move round the curves make me, ooh

You got that thing that I want

Know your love hit the spot

And you never should stop, baby, shoong

Machi sarangeun buljangnan

Gatda hajiman nan nah, nah

Aljana naegen ojik neoppuningeol

Neoegero dallyeoganeun jung

Ramboreuginiboda ppalli syung

Dochakjineun eonjena you

I'm like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Neoegero dallyeoganeun jung

Don't you worry, I'm coming soon

Nega joahadeon naui chum

Like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Shoong, shoong, shoong

Shoong, shoong, shoong

Neoegero dallyeoganeun jung

Shoong, shoong, shoong

Ramboreuginiboda ppalli syung

Shoong, shoong, shoong

Oh (Oh)

Neowa isseumyeon yeogiga cheonguk (Ah-ah-ah)

Neo daesine I would die for you, yeah

Geu eotteon geotboda areumdaun you, ooh

Neoegero dallyeoganeun jung

Ramboreuginiboda ppalli syung

Dochakjineun eonjena you

I'm like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Neoegero dallyeoganeun jung

Don't you worry, I'm coming soon

Nega joahadeon naui chum

Like shoong-oong-oong, oong-oong-oong

Shoong, shoong, shoong

Shoong, shoong, shoong

Neoegero dallyeoganeun jung

Shoong, shoong, shoong

Ramboreuginiboda ppalli syung

Shoong, shoong, shoong

