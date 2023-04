Ini Dia Daftar Lengkap Pemenang Baeksang Arts Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Baeksang Arts Awards adalah salah satu acara penghargaan paling bergengsi di Korea Selatan. Ajang ini mengakui keunggulan dalam film, televisi, dan teater, melalui penyaringan ketat yang dilakukan oleh 60 evaluator profesional, juri di industri, dan sekelompok pakar yang mewakili TV, film, dan teater.

Acara tahunan ini berlangsung pada Jumat (28/4/2023) malam di Paradise City di Incheon dan dipandu oleh Shin Dong Yup, Bae Suzy, dan Park Bo Gum.

Kategori film didominasi oleh “Decision to Live” dan “The Night Owl” yang masing-masing berhasil memborong 3 piala sekaligus termasuk Grand Prize yang dimenangkan oleh film “Decision to Live” dan kategori Best Film yang dimenangkan oleh “The Night Owl”.

Sementara untuk kategori televisi, serial Netflix The Glory juga berhasil membawa pulang tiga piala termasuk kategori Best Drama dan Best Actress untuk Song Hye-kyo.

Grand prize untuk kategori televisi diberikan kepada Park Eun Bin untuk perannya dalam "Extraordinary Attorney Woo" sebagai Young Woo. Park Eun Bin menjelaskan bahwa cinta dan perhatian yang diterima drama tersebut telah melebihi ekspektasi semua orang.

Dia kemudian menambahkan, “Saya pikir akan menyenangkan menjadi orang dewasa yang menerima hadiah utama jika saya tidak menyerah pada impian saya untuk menjadi seorang aktris, jadi terima kasih telah mewujudkan impian itu hari ini. Saya harap upaya saya untuk memahami Young Woo adalah pengalaman yang baik (bagi orang lain) untuk belajar setidaknya sedikit tentang spektrum autisme, dan saya harap itu sama membantunya dengan semua kata-kata baik dan perhatian yang saya terima.”

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 2023 mengutip laman Soompi, Sabtu (29/4/2023):

Kategori Film

Grand Prize: “Decision to Leave”

Best Film: “The Night Owl”

Best Director: Park Chan Wook (“Decision to Leave”)

Best New Director: Ahn Tae Jin (“The Night Owl”)

Best Actor: Ryu Jun Yeol (“The Night Owl”)

Best Actress: Tang Wei (“Decision to Leave”)

Best Supporting Actor: Byun Yo Han (“Hansan: Rising Dragon”)

Best Supporting Actress: Park Se Wan (“6/45”)

Best New Actor: Jinyoung (“Christmas Carol”)

Best New Actress: Kim Si Eun (“Next Sohee”)

Best Screenplay: Jung Ju Ri (“Next Sohee”)

Technical Award (Cinematography): Lee Mo Gae (“Hunt”)

Gucci Impact Award: “Next Sohee”

Kategori Televisi

Grand Prize: Park Eun Bin (“Extraordinary Attorney Woo”)

Best Drama: Netflix’s “The Glory”

Best Director: Yoo In Shik (“Extraordinary Attorney Woo”)

Best Actor: Lee Sung Min (“Reborn Rich”)

Best Actress: Song Hye Kyo (“The Glory”)

Best Supporting Actor: Jo Woo Jin (“Narco-Saints”)

Best Supporting Actress: Lim Ji Yeon (“The Glory”)

Best New Actor: Moon Sang Min (“Under the Queen’s Umbrella”)

Best New Actress: Noh Yoon Seo (“Crash Course in Romance”)

Best Variety Show: Psick University “Psick Show”

Best Educational Show: MBC Gyeongnam “Adult Kim Jang Ha” (literal title)

Best Male Entertainer: Kim Jong Kook

Best Female Entertainer: Lee Eun Ji

Best Screenplay: Park Hae Young (“My Liberation Notes”)

Technical Award (Art Direction): Ryu Seong Hee (“Little Women”)

TikTok Popularity Award: Jinyoung, IU

Kategori Teater

Baeksang Play Award: “None Elected”

Best Short Play: “A Little Lonely Monologue and Always Friendly Songs”

Acting Award: Ha Ji Seong (“Teenage Dick”)

