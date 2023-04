The Super Mario Bros. Movie Dekati Rekor US$1 Miliar di Box Office Global

Jakarta, Beritasatu.com - Pendapatan box office global The Super Mario Bros. Movie diprediksi melewati US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,6 triliun setelah akhir pekan ini. Hingga Jumat (29/4/2023) film garapan Universal Pictures, Illumination Entertainment, dan Nintendo itu telah meraup box office global sebesar US$ 970 juta.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, pendapatan kotor The Super Mario Bros. Movie akhir pekan ini diproyeksikan bertambah US$ 37,5 juta atau sekitar Rp 550 miliar di Amerika Utara. Dengan demikian, total pendapatan di Amerika Utara menjadi US$ 487,5 juta atau sekitar Rp 7,15 triliun.

Untuk pasar di luar Amerika Utara, pendapatan The Super Mario Bros. Movie diproyeksikan bertambah US$ 69 juta atau sekitar Rp 1 triliun, sehingga total box office internasionalnya mencapai US$ 533 juta atau sekitar Rp 7,82 triliun.

Advertisement

Artinya, jika total box office di dua pembagian wilayah itu digabungkan, pendapatan global The Super Mario Bros. Movie tembus US$ 1,02 miliar atau sekitar Rp 14,9 triliun. Film animasi itu juga bakal menjadi film pertama di tahun 2023 dengan pendapatan lebih dari US$ 1 miliar secara global.

BACA JUGA Kaset Nintendo Super Mario Bros Laku Dilelang Rp 9,6 Miliar

Dengan demikian, The Super Mario Bros. Movie masuk dalam tiga besar film animasi dari Universal Pictures dengan pendapatan box office tertinggi, mengikuti Minions (US$ 1,159 miliar) dan Despicable Me 3 (US$ 1,035 miliar), serta mengalahkan Minions: The Rise of Gru (US$ 940,5 miliar).

The Super Mario Bros. Movie juga menjadi film tertinggi ketiga dari semua jenis film dari Universal Pictures, bersama Jurassic World (US$ 1,671 miliar) dan E.T. The Extraterrestrial (US$ 2,8 miliar setelah disesuaikan inflasi 2022).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan