Rayakan Hari Bumi, Nudie Jeans Gelar Diskusi Dukung Perlindungan Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com - Peringatan hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2023 lalu diperingati Nudie Jeans dengan membuktikan komitmennya terhadap perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satunya dengan mengadakan talkshow inspiratif bertema "Conscious Conversation for Sustainable Futures" yang diadakan bersama dengan IdeaFriends yaitu komunitas IdeaFest, yang rutin membahas mengenai perkembangan dan tantangan terbaru di bidang industri kreatif.

"Talkshow "Conscious Conversation for Sustainable Futures" ini membahas pentingnya upaya keberlanjutan bagi bisnis, khususnya industri kreatif, yang dilakukan sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing brand. Dan melalui talkshow ini kita berupaya untuk bertukar ide dan saling belajar dari satu dan lainnya dalam situasi yang suportif dan kolaboratif," tegas Chief Sustainability Officer Nudie Jeans, Sandya Lang pada media belum lama ini.

Diakui Sandya Lang, seluruh denim Nudie Jeans dibuat dari 100% kapas organik. Nudie Jeans juga menjalankan konsep Wear, Tear and Repair, dimana setiap helai yang sudah usang selalu dapat diperbaiki secara gratis di Nudie Jeans Repair Shop dimanapun di seluruh dunia, sehingga dapat terus digunakan.

"Our jeans are not designed to be used a few times and then thrown away. Setiap helai denim merupakan perwujudan dari upaya kami menjaga lingkungan. Kami hanya menggunakan 100% kapas organik yang berasal dari perkebunan organik yang tersertifikasi. Ini langkah awal pembuatan Nudie Jeans. Selain itu, kami juga berkomitmen pada fair trade yang memastikan petani mendapatkan upah yang baik, memiliki keterjaminan pendapatan dan pastinya memastikan pasokan kapas organik kami terjamin pasokannya. Inilah konsep keberlanjutan yang ingin kami sampaikan secara terus-menerus, dimana para pengguna tetap bisa terlihat stylish tapi juga tetap membantu melindungi lingkungan," tambahnya.

Sementara itu, Pendiri dan Direktur Kreatif Sejauh Mata Memandang, Chitra Subiyakto menyambut baik penyelenggaraan talkshow yang diselenggarakan pihak Nudei Jeans sebagai upaya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan.

"Saya senang dan menyambut baik acara ini karena penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman mengenai isu keberlanjutan. Secara pribadi, saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman di dunia usaha yang telah melakukan berbagai inovasi dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari untuk mendukung keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat yang Sejauh Mata Memandang usung, yakni dengan berusaha menjadi jenama yang lebih bertanggung jawab dan belajar menjadi bagian dari solusi," terangnya.

CEO Liberty Society, Tamara Gondo juga menyampaikan pihaknya terus berupaya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengurangi plastik dan memanfaatkan sisa bahan untuk pelatihan.

"Kami senantiasa berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung beberapa point dalam Sustainable Development Goals, yaitu zero hunger, gender equality, decent work and economic growth. Melalui produk yang kami hasilkan, kami membantu brand/perusahaan untuk mendukung keberlanjutan baik ke manusia maupun ke lingkungan seperti menyediakan layanan upcycling, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," tandasnya.

