Reputasi Brand Idol Bulan April Diumumkan, Jimin BTS Masih di Peringkat 1

Jakarta, Beritasatu.com - Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk masing-masing idol. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran komunitas dari 1.590 idola, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 29 Maret hingga 29 April.

Berdasarkan laman Soompi, Jimin BTS mempertahankan posisinya di puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi brand 4.730.169, menandai kenaikan skornya sebesar 2,67 persen sejak Januari (terakhir kali peringkat dipublikasikan). Analisis positif-negatif sang idola mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 87,05 persen.

Jisoo Blackpink naik ke posisi kedua dalam peringkat dengan indeks reputasi brand 4.323.294, menandai peningkatan skornya sebesar 79,83 persen sejak Januari.

Sementara itu, Kang Daniel Wanna One menempati posisi ketiga dengan indeks reputasi brand 2.278.267, menandai kenaikan skornya sebesar 15,85 persen.

V BTS berada di posisi keempat dengan indeks reputasi brand 2.086.970, dan Jennie BLACKPINK melengkapi lima besar dengan skor 1.984.611 untuk bulan April.

Berikut ini adalah top 30 reputasi brand idol bulan April 2023:

1. Jimin BTS

2. Jisoo BLACKPINK

3. Kang Daniel Wanna One

4. V BTS

5. Jennie BLACKPINK

6. Minji NewJeans

7. Jungkook BTS

8. Cha Eun Woo ASTRO

9. Hanni NewJeans

10. Haerin NewJeans

11. J-Hope BTS

12. Suga BTS

13. Rosé BLACKPINK

14. Jin BTS

15. Park Ji Hoon Wanna One

16. Song Mino WINNER

17. RM BTS

18. Kim Jae Hwan Wanna One

19. Liz IVE

20. Jeongyeon TWICE

21. Danielle NewJeans

22. Hwang Minhyun NU’EST

23. Key SHINee

24. Ong Seong Wu Wanna One

25. Taeyang BIGBANG

26. Jang Won Young IVE

27. Hyein NewJeans

28. Karina Aespa

29. Leeseo IVE

30. Kim Chaewon LE SSERAFIM

