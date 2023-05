Tampil di Met Gala 2023, Netizen Sebut Penampilan Jennie Blackpink Membosankan

Jakarta, Beritasatu.com - Jennie Blackpink akhirnya debut di Met Gala 2023. Dengan mengenakan busana terusan berwarna putih dengan aksen hitam, netizen menilai penampilan member Blackpink tersebut terkesan biasa saja.

Mengutip laman Vogue, Selasa (2/5/2023) Jennie yang diketahui sudah tiba beberapa hari di New York ini tampil dengan busana hitam putih. Jennie mengenakan dress putih sepaha, dengan tambahan stocking hitam dan sarung tangan berwarna senada. Juga dilengkapi dengan belt dan aksesoris choker yang juga berwarna hitam.

BACA JUGA Jennie Blackpink Siap Debut di Met Gala Trending, Ini Faktanya

Secara keseluruhan ini memberi kesan klasik pada tampilan debut Jennie Blackpink di Met Gala 2023. Namun sayang respons netizen menyebut penampilan tersebut terlalu biasa untuk ajang sebesar Met Gala.

Advertisement

Menurut akun Twitter @taekookdrms penampilan tersebut pernah Jennie tampilkan sebelumnya untuk acara lain.

"It looks like one of her stage outfit like COME ON," tulis nya di laman sosial media Twitter.

Ya, Jennie diketahui pernah tampil mengenakan dress putih dengan aksen pita hitam dan bunga putih di bagian pinggang. Bedanya, di tampilan lawas itu Jennie menggunakan kaos kaki putih sampai betis, dan cuttingan dress pun berbeda.

Foto lawas itu diambil dari ajang ELLE di Singapore. Foto tersebut dimuat di laman berita tersebut pada 23 Desember 2022 dengan judul 'Born Pink World Tour Fashion Trends: Jennie's Balletcore Knee-High Socks'.

Bahkan ada pula netizen yang menganggap penampilan Jennie Blackpink di momen tersebut lebih baik ketimbang Met Gala 2023. Sementara itu, warganet sebelumnya ikut berkomentar kalau apa yang dikenakan Jennie Blackpink terasa seperti Chanel shopping bag.

BACA JUGA Dianggap Menghina Jennie Blackpink, Akun Instagram Boy William Hilang

"Dia terlihat seperti Chanel shopping bag. Dia tidak jelek, tapi saya berekspektasi kalau Jennie bisa memberikan penampilan lebih dari ini," tulis warganet.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan