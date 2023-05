Potret Seksi Marion Jola Saat Liburan ke Kupang

Jakarta, Beritasatu.com - Marion Jola belum lama ini diketahui tengah berlibur ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diketahui Kupang merupakan kampung halaman penyanyi cantik tersebut.

Dalam sosial media Instagramnya, Marion Jola mengaku berat untuk meninggalkan tanah kelahirannya itu.

"Another goodbye to Kupang and it never gets easier. Hatiku selalu ketinggalan di Kupang gimana ya?" tulisnya dalam caption unggahan di Instagram.

Dalam foto yang dibagikan Lala nampak menggemaskan dengan crop top zebra berpadu hot pants putih. Penampilannya semakin memukau karena berpadu dengan potongan rambut sebahu dan kulit tubuhnya yang eksotis. Membuat siapapun yang melihatnya tak bisa berpaling secepat mungkin.

Berikut ini potret Lala yang telah menghabiskan liburan di Kupang, NTT.

1. Berpose di pinggir pantai

2. Bersama keluarga

3. Santai menikmati kelapa muda

4. Bercengkrama di pantai

5. Mencium orang tersayang





