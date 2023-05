Lirik Lagu Whistle dari Blackpink Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink sukses mengguncang panggung Coachella dengan sejumlah lagu mereka, salah satunya Whistle. Ini lirik lagu Whistle dari Blackpink.

Grup asuhan YG Entertainment, Blackpink, sukses memukau penggemar sebagai penampil utama atau headliner dengan membawakan sederet lagu populernya saat di Coachella 2023. Blackpink membawakan 18 lagu mulai dari Pink Venom, Kill This Love, How You Like That hingga lagu debut mereka berjudul Whistle.

Lagu Whistle merupakan lagu debut single dari album bertajuk "Square One" yang dirilis pada 8 Agustus 2016. Selain Whistle, lagu Boombayah juga termasuk lagu dalam album debut tersebut. Lirik lagu Whistle ditulis oleh Teddy Park, Bekuh BOOM, dan member iKON, B.I.

Music video (MV) Whistle yang diunggah di kanal YouTube resmi Blackpink hingga saat ini sudah ditonton 839 juta viewers. Blackpink juga merilis video klip dance practice Whistle, yang mana sudah disaksikan 175 juta orang di YouTube.

Advertisement

Lagu Whistle identik dengan siulan ciri khas dari Jisoo selaku member tertua Blackpink. Makna lagu ini menceritakan seseorang yang mengalami jatuh cinta yang selalu berdebar hatinya saat bertemu dengan orang yang disukainya tersebut. Berikut lirik lagu Whistle beserta terjemahannya.

BACA JUGA Lirik Lagu Shoong! dari Taeyang Bigbang dan Lisa Blackpink Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu Whistle Blackpink

Hey Boy

Make’ em whistle like a missile bomb bomb

Every time I show up blow up (Uh)

Make’ em whistle like a missile bomb bomb

Every time I show up blow up (Uh)

Neon neomu areumdawo neol ijeul suga eopseo

Geu nunbichi ajik nareul ireoke seollege hae Boom Boom

24 365 ojik neowa gachi hagopa

Najedo i bamedo ireoke neoreul wonhae Ooh Ooh

Yeah modeun namjadeuri nal maeil Check Out

Daebubuni nal gajil su itda chakgak

Jeoldae manheun geol wonchi anha mameul wonhae nan

Neon simjangeul doryeonae boyeobwa

Aju ssikssikhage ttaeron Chic Chic hage

So hot so hot naega eojjeol jul moreuge hae

Majimagi bulleojwo nae gwitgae doneun hwiparamcheoreom

Idaero jinachiji mayo

Neodo nacheoreom nal ijeul suga eoptdamyeon Whoa

Neol hyanghan i maeumeun Fire

Nae simjangi ppareuge ttwijanha

Jeomjeom gakkai deullijanha

Hwiparam

Uh hwi param param param (Can you hear that)

Hwi parapara para bam

Hwiparam

Uh hwi param param param (Can you hear that)

Hwi parapara para bam

BACA JUGA Lirik Lagu Super dari Seventeen Beserta Terjemahannya

Hold Up amu mal haji ma Just whistle to my heart

Geu soriga jigeum nareul ireoke seollege hae Boom Boom

Saenggageun jiruhae neukkimi Shh!

Every day all day nae gyeoteman isseojwo Zoom Zoom

Uh eonjena nan Stylin’

Dodohajiman ne apeseon Darlin’

Tteugeowojijanha Like a desert island

Neo aragalsurok ullyeodaeneun maeumsok

Geuman naeppae neomeowara

Naege Boy ijen Checkmate geimeun naega Win (Uh-Huh)

Nan neol taekhae anajwo deo sege nuga neol garo

Chae gagi jeone naega (Uh)

Idaero jinachiji mayo neodo nacheoreom

Nal ijeul suga eoptdamyeon Whoa

Neol hyanghan i maeumeun Fire

Nae simjangi ppareuge ttwijanha

Jeomjeom gakkai deullijanha

Hwiparam

Uh hwi param param param (Can you hear that)

Hwi parapara para bam

Hwiparam

Uh hwi param param param (Can you hear that)

Hwi parapara para bam

This beat got me feelin’ like

Baramcheoreom seuchyeoganeun

Heunhan inyeoni anigil

Manheun mareun piryo eopseo

Jigeum neoui gyeote

Nareul deryeoga jwo Ooh Ooh Ooh

Make’ em whistle like a missile bomb bomb

Every time I show up blow up (uh)

Make’ em whistle like a missile bomb bomb

Every time I show up blow up (uh)

Terjemahan Lagu Whistle Blackpink

Hey Boy

Membuat siulan seperti roket bom bom

Setiap kali aku muncul, meledak (uh)

Membuat siulan seperti roket bom bom

Setiap kali aku muncul, meledak (uh)

Kau sangat cantik, aku tidak bisa melupakanmu

Dan matamu yang masih membuatku tersanjung seperti ini, bom bom

24 365 Aku hanya ingin bersamamu

Seperti ini dari siang bahkan sampai malam, ooh ooh

Ya, Semua pria mengajakku pergi bersama

Kebanyakan dari mereka berpikir bisa mendapatkanku, tapi

Aku tidak ingin sesuatu yang istimewa, aku hanya ingin hatimu

Aku hanya ingin kau menunjukkan hatimu

Terkadang percaya diri, terkadang cantik

Begitu panas begitu panas sehingga aku tidak tau harus berbuat apa

Memanggilku dengan lembut seperti bersiul di depan telinga ku

Jangan mengabaikanku seperti ini

Jika kau tidak bisa melupakanku seperti aku tidak bisa melupakanmu Whoa

Hatiku terhadapmu terbakar

Hatiku berdebar begitu cepat

Aku mendengar sangat dekat

Siulan

Uh siulan (Bisa kau mendengarnya)

Siulan

Siulan

Uh siulan (Bisa kau mendengarnya)

Siulan

Tunggu. Jangan katakan apapun

Siulan untuk hatiku

Suara itu membuat hatiku berdebar seperti ini Boom Boom

Pikiran yang membosankan, perasaan Shh!

Setiap hari sepanjang hari

Tolong berada di sisiku mendekat mendekat

Uh Aku selalu modis

Aku jadi cantik hanya saat di depanmu, sayangku

Ini semakin panas seperti di gurun pasir

Semakin aku mengenalmu, hatiku semakin gemetar

Jangan melarikan diri datanglah padaku, skakmat sudah, aku memenangkan permainan ini (Uh-Huh)

Akulah yang memilihmu, memelukmu dengan erat sebelum seseorang membawamu pergi (Uh)

Jangan mengabaikanku seperti ini

Jika kau tidak bisa melupakanku seperti aku tidak bisa melupakanmu Whoa

Hatiku terhadapmu terbakar

Hatiku berdebar begitu cepat

Aku mendengar sangat dekat

Siulan

Uh siulan (Bisa kau mendengarnya)

Hwi parapara para bam

Siulan

Uh siulan (Bisa kau mendengarnya)

Siulan

Debaran ini membuatku merasa seperti

Sama seperti angin

Jangan jadi orang seperti itu

Aku tidak perlu banyak kata-kata

Sekarang, bawa aku bersamamu Ooh Ooh Ooh

Membuat siulan seperti roket bom bom

Setiap kali aku muncul, meledak (uh)

Membuat siulan seperti roket bom bom

Setiap kali aku muncul, meledak (uh)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan