ART Terlibat Pencurian di Rumahnya, Catherine Wilson Merugi Ratusan Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Catherine Wilson baru saja mengalami kejadian yang kurang mengenakan akibat aksi pencurian di kediamannya yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangganya (ART) yang bernama Riki Adiasza yang telah bekerja di rumahnya selama tiga tahun ini. Atas kejadian itu, Wanita kelahiran Jakarta, 25 Februari 1981 itu mengaku merugi hingga ratusan juta.

"Kejadiannya iu tanggal 10 Maret 2023 lalu saat aku lagi di Bali sama suami aku. Di mana kerugianku sampai ratusan juta karena yang diambil itu uang dalam pecahan Dolar AS sebesar US$ 1.000, lalu SG$ 400, Uang rupiah sebesar Rp. 1,7 juta, Jam tangan, Kamera, Clip on dan beberapa barang-barang lain yang diakuinya diambil di lemari aku. Kalau kata Polisi apa yang dicurinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari," ungkap Catherine Wilson saat ditemui media di Polres Metro Depok, Selasa (2/5/2023).

Wanita yang kerap disapa Keket itu mengaku sangat kecewa dengan aksi pencurian yang dilakukan orang yang selama ini dekat dengannya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, dia minta agar pelakunya diproses secara hukum.

"Saya itu baru tahu kemalingan baru-baru ini, karena saya kira saya lupa menaruh barang-barang dan uang itu. Bahkan ternyata aku baru tahu juga bukan aku saja yang dicuri tapi barang ibuku juga diambil. Aku tadinya berpikir yang pakai itu keluarga dan cucu ibuku, tapi setelah diusut ternyata yang ambil dia juga," tegasnya.

"Itu yang bikin aku kaget, karena dia kerja sama saya juga sudah cukup lama dan hampir tiga tahun. Itu yang bikin aku kecewa dan kaget banget. Makanya kita enggak mau damai dan minta diproses secara hukum agar ke depannya dia berubah, bisa insaf dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama," tambahnya.

Catherine sendiri juga menyesalkan alasan pelaku melakukan pencurian di rumahnya. Lantaran dirinya mengira apa yang dilakukannya untuk kebutuhan mendesak dan buat keluarga.

"Ternyata dia bilang buat foya-foya sama teman-temannya, mungkin buat beli miras kali yah. Karena memang sejak menikah kemarin kan aku jarang di rumah dan sering ke Sulawesi ikut suami. Jadi kalau pengakuannya, dia berani melakukan aksinya kalau ibu saya lagi keluar rumah. Bahkan sekarang juga baru terkuak kalau dia sering pakai mobil saya untuk jalan-jalan sama temannya kalau ibu saya lagi enggak ada dirumah, makanya geram banget," tandasnya.

