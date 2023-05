50 Tahun Berkiprah di Industri Musik, Aerosmith Siap Gelar Konser Perpisahan

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar menyedihkan datang dari grup band rock legendaris asal Amerika Serikat, Aerosmith. Pasalnya, grup band yang kini hanya menyisakan tiga personelnya yakni , Steven Tyler, Joe Perry, dan Brad Witford itu mengumumkan akan menggelar tur konser terakhir dan akan bubar setelah 50 tahun berkarya di Industri musik dunia.

Konser Peace Out yang akan digelar mulai 2 September 2023 di Philadelphia, Amerika Serikat dan akan berakhir di Montreal pada 26 Januari 2024 mendatang akan jadi konser perpisahan bagi Aerosmith menyapa para penggemarnya di seluruh dunia. Hal itu diungkapkan Aerosmith dalam akun media sosialnya @aerosmith yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (2/5/2023).

"Damai! Setelah 50 tahun, 10 tur dunia, dan bermain untuk lebih dari 100 juta penggemar. Saatnya untuk yang terakhir!," tulis pernyataan dari Aerosmith.

Diakui Aerosmith, konser Peace Out yang akan digelar di 40 kota di Amerika ini bukan ucapan selamat tinggal selamanya namun untuk perayaan kiprah mereka di industri musik selama 50 tahun ini.

"Ini bukan selamat tinggal, ini DAMAI! Bersiaplah dan berjalanlah ke sini, Anda akan mendapatkan pertunjukan terbaik dalam hidup kami," tegas mereka.

"Lima dekade hits terobosan Aerosmith saat mereka merayakan 50 tahun sebagai band rock terbesar Amerika sehingga penggemar tidak melewatkan irama rock klasik Aerosmith dalam audio berkualitas," tambahnya.

Sementara itu, dikutip dari Associated Press, Gitaris Joe Perry menyatakan saat ini alaha waktu yang tepat bagi mereka untuk menggelar tur terakhir mengingat usia mereka yang kini sudah tidak muda lagi.

"Ini semacam kesempatan untuk merayakan 50 tahun kebersamaan kami. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi semua orang akan sehat untuk melakukan tur ini. Sudah lama sekali sejak kami benar-benar melakukan tur sungguhan. Kami melakukan yang terakhir di Vegas dan itu sangat luar biasa. Menyenangkan. Tapi kami ingin kembali tur sungguhan," terangnya.

"Ini adalah tur perpisahan terakhir, tetapi saya merasa kali ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Saya tidak tahu berapa kali kita akan ke kota yang sama. Tetapi sangat mungkin ini merupakan tur terakhir kalinya," tambah sang gitaris.

Untuk tur konser Peace Out ini, Joey Kramer tidak akan ikut serta dalam konser ini lantaran harus fokus pada kondisi kesehatannya dan keluarganya pasca dirinya absen sejak tahun lalu.

"Sementara Joey Kramer tetap menjadi anggota pendiri Aerosmith yang tercinta, dia dengan menyesal telah membuat keputusan untuk duduk di luar tanggal tur yang dijadwalkan, saat ini untuk memusatkan perhatian penuhnya pada keluarga dan kesehatannya. Kehadiran Joey yang jelas dan legendaris di belakang drum kit akan sangat dirindukan," tutup pernyataan Aerosmith saat mengumumkan tur perpisahannya.

Dikutip Beritasatu.com dari berbagai sumber, Aerosmith adalah band rock legendaris asal Amerika Serikat yang didirikan Oktober tahun 1970 yang didirikan di Boston Amerika Serikat.

Album pertama kali yang mereka rilis adalah Aerosmith yang dirilis pada 13 Januari 1973. Sampai saat ini Aerosmith menjadi grup band paling populer di dunia dan memiliki fans yang sebut bernama Blue Army hingga 100 juta penggemar.

Aerosmith merupakan band amerika yang tersukses dalam hal penjualan album. Total penjualan album mereka adalah 150 juta kopi dengan total sertifikat penjualan yang berhasil mereka raih adalah 25 gold album, 18 platinum album, dan 12 multi-platinum album.

Pada tahun 2001, Aerosmith masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Dua tahun kemudian toxic twin Steven Tyler dan Joe Perry masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame.

