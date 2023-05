Lirik Lagu Darkest Hour Astrid S dan Keisya Levronka Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Keisya Levronka kembali merilis lagu terbarunya, kali ini dirinya berduet dengan penyanyi Astrid S membawakan lagu Darkest Hour. Berikut ini lirik lagu Darkest Hour beserta terjemahannya.

Darkest Hour sebelumnya telah dirilis pada 21 April 2023 sebagai single yang diambil dari EP terbaru Astrid S atau Astrid Smeplass bertajuk “Felt Cute Might Delete Later”. Kemudian pada 27 April, dia kembali merilis lagunya menggandeng Keisya Levronka.

Lagu ini ditulis oleh Agrin Rahmani, Astrid Smeplass, Kristoffer “Koda” Eriksson, dan Hilda Stenmalm. Awalnya, lagu ini diperuntukan Astrid S untuk berduet dengan penyanyi Justin Bieber.

Mengusung genre pop, lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta kepada seseorang. Kemudian, seseorang tersebut berusaha untuk meyakinkan orang yang dicintainya untuk tidak akan meninggalkannya sendiri, meski di waktu gelap sekalipun.

Advertisement

BACA JUGA Lirik Lagu Whistle dari Blackpink Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu Darkest Hour

I know the second that you call me

Saying you need to be alone tonight

I know you’re deep down and you’re crawling

not going anywhere, so why u trying

To push me away you’re stupid to think that I would leave ya

(You know I could never leave ya)

If I could get in your head I would make you see the way I see ya

(Make you see the way I see ya)

Hand on my heart, I’d die for you

Nobody can love you in the way I do

And when you hurt, I’m hurting too

In your darkest hour I’ll be there for you

Saat semua kau rasa sirna

Ku kan ada untukmu tanpa ragu

Tak perlu kau tanya mengapa

Takdir t’lah memilihku untukmu

Kau salah bila berpikir kita akan berpisah

(You know I could never leave ya)

Bayangkan jika kau dapat rasakan apa yang kurasa

(You know I could never leave ya)

Hand on my heart, I’d die for you

Nobody can love you in the way I do

And when you hurt, I’m hurting too

In your darkest hour I’ll be there for you

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan