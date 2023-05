Ingin Kencan? Sesuaikan Perhiasanmu dengan Warna Kulitmu

Jakarta, Beritasatu.com - Memilih baju sekaligus perhiasan saat kencan memang dibutuhkan trick tersendiri, karena jika sampai salah kostum yang tidak sepadan dengan perhiasan, tentunya justru membuat kencan kamu malah menjadi berantakan. Yang paling penting dalam memilih perhiasan, adalah harus menyesuaikan dengan warna kulitmu.

Selama ini banyak kaum hawa yang berpikir jika penampilan seorang wanita akan kelihatan mewah dan elegan hanya dengan mengenakan perhiasan saja. Padahal tanpa mereka sadari, salah dalam memilih warna perhiasan justru bisa membuat kulit terlihat kusam.

Sebagai referensi, kamu bisa mengintip koleksi terbaru koleksi MONDIAL Dreams yang tentunya sangat cocok dengan berbagai jenis pakaian maupun warna kulitmu. Hadir dengan berbagai jenis perhiasan, mulai dari anting, kalung, cincin, hingga gelang, inspirasi model perhiasan berlian istimewa dari #MONDIALDreams ini sangatlah beragam, unik, inovatif, dan out of the box.

Misalkan saja seperti bentuk pear, baguette, cincin berlian wanita dengan model tennis ring, hingga anting-anting ear lobe cuff yang memiliki bentuk memanjang yang edgy.

1. Open ring yang menjadi simbol keterbukaan, baguette ring yang mencerminkan modern serta stylish, dan twist ring yang selalu bergerak dinamis.

2. Inspirasi model perhiasan berlian istimewa MONDIAL Dreams Bangle merupakan penggabungan dari batu berlian unik seperti baguette dan round yang dijamin bisa membuat penampilan kamu menjadi lebih stand out dan elegan.

3. MONDIAL Dreams Earrings terinspirasi dari bentuk pilar yang menyimbolkan kekuatan dari jiwa muda serta mencerminkan wanita yang dapat menjadi trendsetter.

Nah, semua koleksi ini tentunya akan membuat kamu semakin percaya diri dan kencanmu dijamin sukses. Kamu bisa mendapatkan perhiasan ini melalui website resmi MONDIAL atau Instagram @mondial.

Tips Memilih Perhiasan Sesuai Warna Kulit

Perhiasan adalah salah satu dari sekian banyak barang mewah yang banyak disukai oleh kaum hawa. Tidak hanya sebagai instrumen investasi, nyatanya perhiasan emas juga bisa membuat seseorang terlihat lebih glamor.

Tak heran jika banyak wanita yang mengoleksi beberapa perhiasan dengan berbagai jenis, model, bentuk dan warna agar bisa dipakai sesuai dengan keinginan. Sayangnya, pemilihan warna perhiasan yang kurang tepat ternyata bisa mempengaruhi penampilan seseorang.

Seperti halnya makeup, seseorang juga perlu memilih perhiasan yang sesuai dengan jenis undertone kulit mereka.

Perlu diketahui, dalam dunia kecantikan undertone kulit manusia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu cool, warm, dan netral.

Cara untuk mengetahui undertone seseorang yaitu dengan melihat warna pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan. Berikut ketentuannya:

Warna hijau: warm

Warna biru keunguan: cool

Campuran antara biru keunguan dan hijau: netral

Dengan mengetahui jenis undertone kulit seseorang, maka akan lebih mudah untuk memilih warna perhiasan yang sesuai.

Dilansir dari kanal YouTube Anak Emas, berikut ini adalah tips memilih perhiasan sesuai warna kulit yang sebaiknya diketahui:

Warm

Wanita dengan undertone warm, lebih cocok mengenakan perhiasan dengan warga kuning dan kuning kemerahan (rose gold). Sementara untuk warna batu atau permata yang cocok yaitu hijau, kuning dan oranye.

Cool

Untuk kamu yang memiliki undertone jenis cool, perhiasan berlian bisa kamu pilih untuk menyempurnakan penampilanmu. Berlian akan memberikan kesan cantik dan elegan untuk semua jenis kulit, baik pemilik kulit warm tone maupun cool tone.

Netral

Seseorang yang memiliki undertone netral cocok mengenakan perhiasan dengan warna apapun. Hal ini juga berlaku pada pemilihan warna permata.

Jadi, jangan lupa bila memilih perhiasan, kamu juga harus melihat dulu apakah sudah sesuai warna kulit kamu apa tidak.

