Inspirasi Hadiah untuk Momen Lamaran dengan Harga Terjangkau

Jakarta, Beritasatu.com - Kurang lengkap rasanya melamar pasangan tanpa adanya cincin lamaran yang akan diberikan pada pasangan nanti. Kamu tak perlu bingung. Untuk mendapatkan cincin lamaran yang anti-mainstream, praktis, dan terjangkau, kamu bisa mencoba cincin berlian wanita dari The Palace Jeweler.

Salah satu cincin berlian koleksi The Palace Jeweler yang cocok diberikan dalam momen lamaranmu adalah cincin berlian Solitaire plus untuk tampilan yang lebih mewah.

Solitaire plus merupakan desain perhiasan yang memiliki 1 center stone yang ukurannya lebih besar dibandingkan berlian yang mengelilinginya. Cincin berlian berkualitas solitaire plus merupakan desain yang lebih mewah dibandingkan dengan desain solitaire dikarenakan memiliki berlian yang lebih banyak sehingga memberikan efek kilau yang lebih cemerlang.

BACA JUGA Lamaran Sudah Dekat? Berikut Tips Memilih Cincin Lamaran

Advertisement

Hadir mulai dari desain solitaire plus yang simple tanpa ada berlian di rangka perhiasan, hingga yang memiliki desain yang mewah dengan adanya ukiran-ukiran yang cantik pada cincin solitaire plus baru dari The Palace Jeweler.

Ada lagi koleksi Trendy Tennis Ring dengan desain tipe tennis yang sudah menjadi style icon yang indah dan berkelas. Cincin berlian terbaru dari The Palace Jeweler ini hadir dengan sentuhan style terkini.

Tak hanya timeless, namun cincin ini juga trendy dipakai. Terbuat dari emas 18K dan jajaran diamond H VS dari The Palace Jeweler. Cocok dipakai satuan, maupun stacking, cocok dipakai untuk daily look atau penampilan yang lebih glamor.

The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler yang selalu menghadirkan koleksi perhiasan berlian wanita berkualitas dengan mengusung tagline 3T, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin.

BACA JUGA Inspirasi Outfit Simpel Saat Lebaran

Kamu bisa mendatangi gerai The Palace Jeweler terdekat secara langsung atau mengunjungi website resmi The Palace Jeweler. Ikuti juga Instagram @thepalace_id dan TikTok untuk mengetahui informasi lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan