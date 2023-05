Lirik Lagu Unforgiven Le Sserafim dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Le Sserafim kembali menyapa penggemarnya melalui lagu terbaru yang berjudul Unforgiven. Berikut ini lirik lagu Unforgiven dari Le Sserafim dan terjemahannya.

Grup vokal wanita, Le Sserafim berhasil menyita perhatian melalui lagu Unforgiven yang berkolaborasi bersama Nile Rodgers. Mereka mengunggah music video (MV) pada 1 Mei 2023 yang telah disaksikan 23 juta lebih penonton Youtube.

Tidak hanya itu, menurut data dari Hanteo Chart, Unforgiven juga berhasil terjual sebanyak 1 juta lebih unit hanya dalam satu hari perilisannya. Prestasi tersebut berhasil membawa Le Sserafim sebagai salah satu grup Kpop yang berhasil menjual 1 juta unit dalam sehari.

Le Sserafim merupakan grup vokal wanita pertama yang dibawahi dari kolaborasi Source Music dan Hybe Corporation. Grup yang beranggotakan 5 orang ini debut dengan mini albumnya yang bertajuk “Fearless” pada 2022.

Lirik Lagu Unforgiven Le Sserafim

Unforgiven I'm a villain I'm a

Unforgiven nan geu gireul georeo

Unforgiven I'm a villain I'm a

Sae shidaero gieokdwel Unforgiven

Yeah what you want?

Bulpyeonhami gitteun face, wanna shut me up

Sanyanggameul geodeuphae chatneun weorieo

Neoye gamee nan munjea

Such a freak golchitgeori

Let me tell you 'bout LE SSERAFIM

Naega jeil shireun geon nalkeun daemullim

Eodum sok bureul kyeo machi rebellion

We gonna kick it break it

Rules gon' give up

Unforgiven yes I was bleeding

Himeopshi neul kyeoyaman haetteon ssaum

But I ride

Baran jeokdoeopseo yongseo ttawineun

Nan geumgireul gyeonweo Watch me now

Now now now

Unforgiven I'm a villain I'm a

Unforgiven nan geu gireul georeo

Unforgiven I'm a villain I'm a

Sae shidaero gieokdwel Unforgiven

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

Narang seon neomeo gachi gaja my "unforgiven boys"

Unforgiven unforgiven unforgiven

Hangye wiro namgyeojineun uri ireum

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

U-unforgiven-given-given

Nae stylero livin' livin' livin'

Nae bangshik aju weon eopshi tto hangugmallon

Aju "cheol-oebsi"

Get started let's get started

Mirae geu ape saegyeodweo naye story

Shinnyeomi jwemyeon nan villain,

I'm not that cinderella type of a girl

Unforgiven yes I was bleeding

Himeopshi neul jyeoyaman haetteon ssaum but I ride

Baran jeokdo eopseo yongseo ttawineun

Nan geumgireul gyeonweo watch me now

Now now now

Unforgiven I'm a villain I'm a

Unforgiven nan geu gireul georeo

Unforgiven I'm a villain I'm a

Sae shidaero gieokdwel unforgiven

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

Narang seon neomeo gachi gaja my "unforgiven boys"

Unforgiven unforgiven unforgiven

Hangye wiro namgyeojineun uri ireum

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

Unforgiven I'm a villain I'm a

Unforgiven nan geu gireul georeo

Unforgiven I'm a villain I'm a

Unforgiven nan geu gireul georeo

Oh I will never be a clown

Oh boge dwel geoya nadaum

Oh nae moksorin jom loud

Oh I don't care just shout it out!

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

Narang seon neomeo gachi gaja my "unforgiven boys"

Unforgiven unforgiven unforgiven

Hangye wiro namgyeojineun uri ireum

Narang jeo neomeo gachi gaja my "unforgiven girls"

