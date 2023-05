8 Cara Pilih Warna Foundation yang Tepat

Jakarta, Beritasatu.com – Pilih warna foundation susah-susah gampang. Supaya tidak salah pilih warna, simak delapan cara pilih warna foundation yang tepat di bawah ini.

Tampil cantik dengan memakai makeup membuat perempuan menjadi lebih percaya diri. Bagi para pemula di dunia makeup tentu ingin memiliki makeup yang bagus, natural dan terkesan lebih muda. Untuk itu perlu memilih makeup yang tepat, salah satunya memilih foundation yang merupakan dasar dari makeup.

Fungsi foundation adalah untuk meratakan warna kulit, menyamarkan pori-pori yang besar, dan memberi tampilan wajah lebih halus. Selain itu, foundation membuat bedak menjadi lebih menempel. Maka pastikan memilih foundation yang tepat agar membuat wajah menjadi cerah bersinar bukan menjadi kusam, gelap, dan dempul akibat salah memilih foundation.

Simak delapan cara di bawah ini untuk mendapatkan foundation yang tepat sesuai jenis wajah.

Advertisement

BACA JUGA 8 Tips Cantik ala Islam Sesuai Ajaran Rasulullah

1. Cari Tahu Warna Undertone Kulit

Cara pilih warna foundation yang tepat yang pertama adalah ketahui dulu warna undertone kulitmu. Warna undertone kulit terdiri dari tiga tipe, yakni warm, neutral, dan cool. Cara mengetahuinya cukup mudah, yaitu dengan mengamati warna dari urat nadi di pergelangan tangan.

Jika nadi berwarna cenderung kehijauan berarti tipe undertone warm. Lalu bila nadi berwarna biru atau keunguan berarti undertone cool. Terakhir, jika nadi berwarna diantara hijau dan ungu atau biru, itu berarti undertone neutral.

2. Aplikasikan di Rahang

Bila ingin mencoba foundation yang dijual di toko kosmetik, disarankan untuk coba aplikasikan produk sampel foundation di rahang dan leher. Tips tersebut untuk melihat warna tersebut terlalu gelap atau terlalu terang di wajah dan menemukan warna yang cocok dengan wajah. Selain itu, pilih warna foundation satu tingkat lebih cerah dari warna kulit, karena beberapa produk bisa terjadi oksidasi.

3. Pilih Sesuai Jenis Kulit

Dalam memilih foundation tentu harus disesuaikan dengan jenis kulit. Bagi pemilik kulit wajah berminyak, hindari foundation dengan finish look dewy, karena bisa membuat wajah tampak jadi berminyak. Baiknya pilih foundation dengan finish look matte.

Bagi pemilik kulit kering disarankan pilih hasil akhir dewy agar terlihat lebih cerah dan sehat. Jangan lupa untuk menggunakan pelembab sebelum pakai foundation.

4. Trik Atasi Foundation Kegelapan atau Keterangan

Terkadang ketika beli foundation, ada kalanya warna yang dibeli terlalu gelap atau terlalu terang. Cara pilih warna foundation yang tepat bila terlanjur salah beli adalah dengan mencampurkannya.

Jika shade terlalu gelap, campurkan dengan shade warna terang. Begitupun sebaliknya. Jika shade terlalu terang bisa dicampur dengan shade lebih gelap. Atau bisa juga ditimpa dengan bedak yang lebih gelap atau lebih terang.

BACA JUGA Ini Manfaat Suplemen Kolagen untuk Tubuh dan Kecantikan

5. Pilih Foundation Sesuai Kebutuhan

Pilih jenis foundation sesuai kebutuhan. Bila ingin look yang flawless, pilih foundation dengan coverage medium to high. Tipe foundation ini mampu menutupi kulit wajah yang tidak rata dan noda wajah secara sempurna. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, aplikasikan foundation dua lapis atau lebih agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

6. Coba Foundation Lewat Fitur Virtual Try On

Jika ingin membeli foundation secara online, pastikan untuk mencoba shade foundation melalui virtual try on yang disediakan oleh brand kosmetik tersebut. Layanan ini dapat membantu menemukan shade yang cocok di kulit wajah.

7. Aplikasikan Foundation di Tempat Terang

Ketika beli foundation secara langsung, disarankan untuk mencobanya di area rahang dan di tempat yang terang untuk menemukan shade yang tepat. Pencahayaan sangat penting karena dapat mempengaruhi penampilan. Bila berada di tempat yang lampunya kuning, warna kulit bisa terlihat kusam.

8. Lihat Oksidasi dari Foundation

Produk foundation memiliki efek oksidasi mulai dari oksidasi ringan, sedang, hingga berat. Efek oksidasi ini mengubah warna foundation di wajah menjadi gelap.

Maka ketika membeli, pastikan pilih shade yang setengah atau satu tingkat lebih terang warnanya dari warna kulit wajah. Ketika mencoba foundation, biarkan dulu foundation yang sudah diaplikasikan selama beberapa saat untuk melihat oksidasi dari produk tersebut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan