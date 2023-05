Ini Lirik Lagu Sparks Coldplay Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Band asal Inggris, Coldplay diisukan akan menggelar konser perdananya di Indonesia. Sebelum menunggu konfirmasi, simak lirik lagu Sparks dari Coldplay beserta terjemahannya.

Rumor terkait penggelaran konser tersebut kian menghangat sebuah munculnya unggahan salah yang menunjukkan tanggal jadwal konser Coldplay di Indonesia. Pada unggahan tersebut tertera tulisan confirmed yang mencuri antusias warganet.

Akun tersebut menjelaskan jika Coldplay akan konser pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno (GBK). Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi secara langsung dari pihak Coldplay terkait dengan penyelenggaraan konser tersebut.

Tentunya, di setiap konsernya Coldplay selalu membawakan lagu-lagu hitsnya salah satunya adalah Sparks. Lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Chris Martin sang vokalis dan masuk dalam album “Parachutes”.

Advertisement

Sparks menceritakan tentang seseorang yang mencoba membuat orang yang dicintainya agar mengingatnya kembali. Mereka kemudian melanjutkan hubungan mereka dan selalu melihat "percikan" cinta saat bersama.

BACA JUGA Lirik Lagu Unforgiven Le Sserafim dan Terjemahannya

Lirik Lagu Sparks Coldplay

Did I drive you away?

I know what you'll say

You say, "Oh, sing one we know"

But I promise you this

I'll always look out for you

Yeah, that's what I'll do

I say, "Ohh"

I say, "Ohh"

My heart is yours

It's you that I hold on to

Yeah, that's what I do

And I know, I was wrong

But I won't let you down

Oh, yeah, yeah, yeah, I will, yes, I will

I said, "Ohh"

I cry, "Ohh"

Yeah, I saw sparks

Yeah, I saw sparks

And I saw sparks

Yeah, I saw sparks

Sing it out

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan