Jakarta, Beritasatu.com - Mendengarkan lagu bahasa Inggris bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendalami bahasa Inggris. Untuk itu, berikut ini rekomendasi lagu yang cocok untuk belajar bahasa Inggris.

Bahasa Inggris memiliki peran penting dalam setiap industri terutama di era digital seperti saat ini. Salah satu cara untuk melatih kemampuan bahasa Inggris adalah dengan mendengarkan lagu dengan lirik berbahasa Inggris.

Belajar bahasa Inggris melalui lagu memiliki banyak manfaat di antaranya, menambah pengetahuan kosa kata baru, memperhatikan penggunaan grammar dan lebih mudah mengingat kalimat bahasa Inggris.

Rekomendasi Lagu yang Cocok untuk Belajar Bahasa Inggris

1. Love Story Taylor Swift

Rekomendasi lagu untuk belajar bahasa Inggris adalah Love Story dari penyanyi Taylor Swift. Lagu ini menceritakan tentang romansa pasangan kekasih yang diibaratkan sebagai kisah romeo dan juliet.

2. My Love Westlife

My Love dari Westlife juga merupakan salah satu lagu yang cocok untuk belajar bahasa Inggris. Pasalnya lagu ini memiliki lirik yang sederhana dan mudah diingat. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang akan orang yang dicintainya.

3. Best Song Ever One Direction

Best Song Ever dari One Direction memiliki lirik yang sederhana dan cocok untuk melatih kemampuan listening dalam bahasa Inggris. Lagu ini bercerita tentang perasaan suka terhadap seseorang dan mereka menghabiskan waktu berdansa bersama.

4. Sunday Best Surfaces

Selain memiliki melodi dan nada lagu yang enak untuk didengar, Sunday Best dari Surfaces juga cocok untuk dijadikan materi pembelajaran bahasa Inggris. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu sibuk hingga merasa bosan dan terkekang.

5. Left and Right Charlie Puth dan Jungkook

Lagu Left and Right hasil kolaborasi penyanyi Charlie Puth dengan anggota BTS, Jungkook juga cocok untuk belajar bahasa Inggris. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang dihantui oleh kenangan masa lalunya.

