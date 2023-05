MD Pictures dan Telkomsel MAXstream Rilis Serial Princess and The Boss

Jakarta, 4 Mei 2023 – PT MD Pictures Tbk (Film), MD Entertainment Company bersama platform video on demand Telkomsel MAXstream merilis serial orisinal berjudul Princess and The Boss yang tayang 4 Mei 2023 di Platform MAXstream. Serial ini disutradarai oleh Anggy Umbara dan diperankan oleh bintang tenar Syifa Hadju, Rizky Nazar, Maudy Efronsina, Kiara Mckenna, Claudy Putri, dan bintang kesohor Mathias Muchus serta Karina Suwandi.

“MD konsisten menghadirkan film dan serial berkualitas dari berbagai genre. Bersama dengan MAXstream, kami tidak sabar untuk menghibur para pecinta film Indonesia dengan serial romantic comedy yang menyegarkan berjudul Princess and The Boss," kata Founder CEO MD Pictures Manoj Punjabi.

Sementara itu Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan hadirnya serial drama romantis komedi terbaru ini semakin melengkapi pilihan konten hiburan digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kapan saja dan di mana saja.

"Kami percaya tayangan serial orisinal mampu menjadi acuan yang kuat bagi pelanggan untuk menjadikan MAXstream sebagai pilihan utama, seiring dengan pertumbuhan minat tontonan layanan digital yang bertumbuh pesat di tahun 2023. Telkomsel juga terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas MAXstream bagi penikmat hiburan series maupun film di Indonesia,” kata Nirwan.

Saat ini MAXstream sudah memiliki 305 judul MAXstream Original (85 judul di antaranya series) yang dihadirkan untuk memberikan ragam keseruan baru dan dapat menghibur keseharian masyarakat. Upaya ini selaras dengan wujud komitmen Telkomsel yang terus mengedepankan prinsip customer centricity untuk melampaui ekspektasi pelanggan dalam menghadirkan konten orisinal berkualitas, guna membuka lebih banyak peluang hadirnya ragam hiburan digital berkualitas karya anak negeri dan memberikan pengalaman gaya hidup digital terbaik kepada seluruh pelanggan.

Kaneishia Yusuf dan Hanif Andarevi pun dipercaya mengisi soundtrack dalam serial ini dengan judul Dalam Jagamu. Lagu ini merupakan proyek kerja sama antara MD Musik Indonesia dan Trinity Optima Production.

Lagu bergenre pop dengan nuansa romantis ini ditulis oleh Dai Ramadhani (vokalis band Rebelsuns) serta diproduseri oleh Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan. Dalam Jagam bercerita tentang dua insan yang menjelajahi hidup sesuai keinginan mereka dan akhirnya bertemu. Menjadi pengalaman pertama untuk berduet, Kaneishia Yusuf dan Hanif Andarevi mengaku bersyukur serta senang bisa bekerja sama satu sama lain. Official music video Dalam Jagamu juga dikemas begitu apik dengan penampilan romantis keduanya pada setiap scene.

Lagu Dalam Jagamu serta official music video sudah bisa dinikmati mulai 4 Mei 2023 di berbagai digital streaming platform dan YouTube channel MD Music. Nantikan juga official lyric video di YouTube channel Trinity Optima Production.

