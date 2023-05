Lirik Lagu Throw A Dice XODIAC Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Boy Grup Korea bernama XODIAC resmi debut pada Selasa (25/4/2023) lalu dengan merilis single yang berjudul Throw A Dice. Untuk itu, ini lirik lagu Throw A Dice XODIAC.

Menariknya, boy grup ini memiliki salah satu anggota yang berasal dari Indonesia yakni Zayyan. Fakta lainnya adalah Grup XODIAC berasal dari agensi OCJ Entertainment. Grup rookie ini berhasil merilis Lagu Throw A Dice yang berhasil meraih 1,3 juta lebih penonton di YouTube XODIAC Official.

Lagu Throw A Dice bergenre hip-hop dan bermakna tentang kisah anak laki-laki muda yang percaya diri untuk mencapai tujuan mereka. Meski belum mencapai sebulan masa debutnya, XODIAC mampu menarik perhatian banyak kalangan. Berikut lirik lagu Throw A Dice XODIAC.

Lirik Lagu Throw A Dice

Shishihae a-jikdo kkeunnaeji anko neo mweo-hae

Runnin out Runnin out

Runnin out Runnin out

hi-meul naerago malhaneun geotto ji-gyeopjanni

Out of mind Out of mind

Out of mind Out of mind

yeogijeogi ha-nagachi eo-jjae geu moyang geu kkorin-i

jeongmal motbwajugenne cham

heum hansu gareuchyeo jul-teni jipjunghae

heunchi a-neun gihwe undo johne

han geo-reum naedideo

eo-dum sogeul hechyeo

domanggal su eopge jaba danggyeo Pull it off

weonhaneun got eodideunji

summakhil sokdoro jil-juhae

on the highway (catch up)

Are you ready?

da deonjyeo Throw A Dice

da eopeo Throw A Dice

We balling in the high

Salty Salty Salty oh Salty Salty Salty

I want it be alright

I want it be alright

want it be alright

shijagiya Shall we play now

yeah kkeunjilgin geotto piryohaji

Let’s get it Let’s get it

Let’s get it Let’s get it

naneunya jebeop da gatchwotji

I know it I know it

I know it I know it

ma-jimak paeneun namgyeodugo

useumyeo soneul umjigi-ji

Time over

gyeolgwaneun i-mi jeonghaejyeosseo

anbwado i-geon naye seungni

han-georeum naedideo

eo-dum sogeul hechyeo

domanggal su eopge jaba danggyeo Pull it off

weonhaneun got eodideunji

summakhil sokdoro jil-juhae

on the highway (catch up)

Are you ready?

da deonjyeo Throw A Dice

da eopeo Throw A Dice

We ballin’ in the high

Salty Salty Salty oh Salty Salty Salty

I want it be alright

want it be alright

want it be alright

shijagiya Shall we play now

jeonghaejyeottan unmyeongdo

(Be out of control)

sanggwaneopseo just I’m on my way

kkeunimeopshi dashi ireonal teni

imi seungbuneun in the end

Turn it up! i chukjereul jeulgyeoboja

Listen up never stop it

Hands up

Burn it up! i chukbaereul nopi ollyeo

We go up keep on move it

da deonjyeo Throw A Dice

(da deonjyeobwa woo)

da eopeo Throw A Dice

(noneun geoya)

We ballin’ in the high

Salty Salty Salty oh Salty Salty Salty

(feel so fine, Let’s playing)

I want it be alright

want it be alright

want it be alright

shijagiya Shall we play now

