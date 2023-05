5 Rekomendasi Film Akhir Pekan, Sewu Dino Masih Menjadi Primadona

Jakarta, Beritasatu.com - Menikmati akhir pekan, tak ada salahnya jika diisi dengan menonton film di bioskop. Terlebih dengan kondisi pasca pandemi, banyak bioskop yang berlomba-lomba untuk menyajikan film seru dan menegangkan.

Tidak hanya film luar negeri saja, dari dalam negeri pun banyak yang menarik untuk ditonton. Bahkan, jika Anda sudah berencana ingin menikmati tayangan bersama si kecil, tak ada salahnya ajak mereka ke bioskop untuk menyaksikan film anak-anak atau animasi.

1. Evil Dead Rise

Film horor pertama besutan Sutradara Lee Cronin ini berkisah tentang penemuan Necronomicon atau Kitab Orang Mati yang bisa melepaskan roh jahat ke dunia.

Beth (Lily Sullivan) mengunjungi kakak perempuannya, Ellie (Alyssa Sutherland) yang sudah membesarkan ketiga anaknya sendirian. Suatu hari, anak laki-laki Ellie, Danny (Morgan Davies) menemukan kitab Necronomicon yang membawa malapetaka untuk mereka semua. Film berdurasi 96 menit ini sudah dapat disaksikan di seluruh jaringan XXI.

2. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Satu lagi karya Walt Disney Pictures yang ditunggu-tunggu banyak orang. Guardians of the Galaxy Vol. 3 mengisahkan tentang petualangan Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Masih berduka karena kehilangan Gamora (Zoe Saldana), Peter mengumpulkan timnya untuk kembali melindungi alam semesta. Misi kali ini tidaklah mudah, jika tidak berhasil, maka akan menjadi akhir bagi para Guardians.

3. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

Dari jajaran Bollywood, ada film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan yang diproduseri oleh aktor kawakan Salman Khan. Film ini mengisahkan tentang Bhaijaan, kakak tertua memutuskan untuk tidak menikah karena dia yakin bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga besarnya. Sementara adik-adiknya yang sudah punya calon berusaha untuk mencari pasangan yang cocok buat sang kakak.

Film berdurasi 144 menit ini juga diperankan oleh Salman Khan, Pooja Hegde, Venkatesh Daggubati, Jagapathi Babu, Ram Charan, Aamir Naik, Shehnaaz Gill, Satish Kaushik, Siddharth Nigam.

4. Angel: Kami Semua Punya Mimpi

Film tanah air bergenre drama datang dari Angel: Kami Semua Punya Mimpi. Berdurasi 105 menit, film yang diperankan oleh Cut Beby Tsabina ini menceritakan tentang Angel (Cut Beby Tsabina) yang baru saja kehilangan Kakaknya, memutuskan untuk mencoba memulai lembaran baru dengan pindah ke Jogja.

Ironis-nya, Angel yang ingin lari dari memori Kakaknya di Jakarta, malah bertemu dengan Andromeda (FicoFachriza), seseorang yang masuk ke dalam spektrum autisme. Kecintaan Andromeda dengan musik, serta ketulusan hatinya membuat Angel melilhat sosok Kakaknya pada Andromeda. Walaupun Andromeda dilarang untuk bermain musik, dibantu dengan Miko (Ari Irham) Angel bertekad untuk mewujudkan impian Andromeda untuk bermain musik dengan idolanya; Via Vallen.

5. Sewu Dino

Di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi, karena keunikan yang ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon. Bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan.

Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Sewu Dino, salah satu santet yang paling mengerikan.

Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karsa Atmojo, dan mereka harus selesaikan ritual sampai hari ke 1000. Jika melanggar, kematian menanti mereka.

Film ini masih mendominasi jaringan bioskop di seluruh Indonesia dan mendapatkan jumlah penonton terbanyak dibandingkan film lainnya.

