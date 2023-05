Unggulkan Tiga Keutamaan dalam Berolahraga, Hustle Ajak Milenial Hidup Bugar

Jakarta, Beritasatu.com - Milenial memiliki cara tersendiri dalam memilih gaya hidupnya, tak terkecuali pada olahraga. Generasi milenial saat ini dianggap memiliki karakteristik berbeda dalam memilih dan cara berolahraga.

Hal tersebut seperti dikatakan oleh Hendra Nugraha CMO Hustle House saat ditemui Beritasatu.com belum lama ini di Jakarta. Menurutnya, milenial saat ini lebih memilih berkelompok saat memilih tempat olahraga atau gym.

“Karakteristik milenial sekarang tuh kalau ngegym enggak sendirian ya. Mereka maunya dilihat dan ada teman,” kata dia.

Bahkan dijelaskan lebih lanjut konsep di Hustle sebagai salah satu butik studio kebugaran dapat diterima dengan mudah oleh kalangan milenial saat ini.

“That’s why kita bikin social banget karena konsep to see and to be seen masih cocok buat mereka. Mereka lebih lepas ketika ada temen (backup) ada yang sefrekuensi dan tumbuh jiwa kompetitif yang positif. Mereka (milenial) lebih pede ketika diliat. Mereka lebih suka dalam grup. Itu trend fitness utk sekarang ini,” sambungnya.

Meski ingin terlihat, Hendra juga mengungkapkan bahwa milenial tetap ingin eksklusif dan tidak ingin dicampur dengan yang bukan sefrekuensi.

“Anak milenial tuh surprisingly antusias banget. Apalagi pelatih disini kan no boundaries jadi seperti teman, mereka suka sama hal kaya gitu.”

Di Hustle sendiri, ada batasan orang per kelas yang bisa diikuti. Maksimalnya menurut Hendra adalah 20 orang. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan.

“Jadi kalau 20 orang kan bisa lebih intens. Coachnya bisa fokus memerhatikan member yang berolahraga. Bisa langsung mengoreksi jika ada gerakan yang salah,” tambah dia.

Menurut Hendra pelaku bisnis olahraga saat ini harus pintar mencermati tren yang mulai bergeser. Saat ini orang lebih suka berolahraga dengan konsep yang eksklusif.

“Kita pelaku bisnis juga harus bisa lihat perubahan itu. Jadi harus bikin yang berguna, sesuai kemauan mereka tanpa melupakan positioning korporasi. Harus punya diferensiasi dan branding yang menarik. Hustle lagi on the way lah untuk itu. Kita kan gym premium,” jelas Hendra.

Untuk berlatih di kelas Hustle, dibutuhkan biaya sebesar Rp 300.000 untuk satu kelas per harinya saja. Namun jika ingin per bulan unlimited pass dikenakan biaya Rp 2.800.000.

Hustle sendiri memiliki tiga keunggulan sebagai gym premium. Tidak sekedar tempat latihan berolahraga biasa saja, namun juga diajarkan bagaimana proses recovery yang tepat usai latihan.

“Bahkan nutrisinya juga clear disini. Hustle ini detail memerhatikan kebutuhan membernya. Jadi bukan sekedar olahraga biasa saja ya,” tutup Hendra.

Hustle adalah butik studio kebugaran butik berbasis atletik pertama di Jakarta yang didirikan pada tahun 2018. Studio kebugaran ini telah berkembang pesat menjadi salah satu tujuan olahraga terbaik bagi para penggemar kebugaran di sekitar Jakarta, di mana mereka dapat berkumpul bersama komunitas orang-orang yang enerjik dan mengutamakan kebugaran, individu terkemuka, influencer dan bertemu dengan pelatih yang ramah dan berpengalaman yang akan membantu di setiap langkah.

Hustle Trainings semuanya berfokus pada olah gerak tubuh yang utama dan tambahan pada otot khusus untuk menghasilkan gerakan, dalam sesi pelatihan yang sangat efektif dan efisien. Hustle Fuel Bar adalah menyediakan makanan dan minuman yang membantu memaksimalkan pemulihan dan mengoptimalkan hasil latihan. Hustle Recovery adalah bagian penting dari pelatihan. Idenya adalah untuk menjadikan Hustle Recovery sebagai bagian integral dari pelatihan.

Pemulihan olahraga aktif harus mengurangi rasa sakit dan mempersingkat waktu pemulihan, yang membantu mempercepat untuk latihan berikutnya.

Hustle akan menempati “rumah” baru mereka pada kwartal pertama di 2024. Terletak di area bergengsi di Mahakam - Jakarta Selatan, gedung 3 lantai seluas 2.000-meter persegi ini akan terdiri dari tiga studio pelatihan untuk Functional, Spinning dan Reformer, area untuk pemulihan yang diperluas, dan rooftop bar.

