Peringati Hari Anak, Sejumlah Selebriti Korea Ini Beri Donasi

Jakarta, Beritasatu.com - Memeringati Hari Anak yang selalu dirayakan pada setiap 5 Mei di Korea membuat sejumlah selebriti papan atas menggelontorkan anggaran untuk disumbangkan.

Mengutip laman Soompi, awal pekan ini, Park Bo Young memberikan sumbangan tahunan ke-10 untuk Rumah Sakit Anak Seoul melalui yayasan Future for Youth. Donasi Park Bo Young sebesar 100 juta won (sekitar US$ 75.800) akan digunakan untuk meningkatkan terapi seni bagi anak-anak di rumah sakit yang mengalami gangguan perkembangan.

Park Bo Young telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan Rumah Sakit Anak Seoul sejak 2014. Selama 10 tahun terakhir, aktris tersebut telah menyumbangkan lebih dari 250 juta won (sekitar US$ 189.700) yang telah mendanai perangkat perawatan, AC, pembersih udara, dan biaya medis pasien. Selain memberikan donasi secara konsisten, Park Bo Young juga menghabiskan hampir 120 jam menjadi sukarelawan di rumah sakit anak.

Pada tanggal 3 Mei, Lee Jong Suk juga diketahui memberikan donasi sebesar 100 juta won kepada rumah sakit anak di Asan Medical Center. Sumbangannya dikatakan termasuk hasil dari bazaar Lee Jong Suk yang diadakan secara pribadi akhir bulan lalu dan akan membantu menutupi biaya pengobatan untuk pasien anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Menurut agensi Kim Go Eun, BH Entertainment, aktris tersebut memberikan donasi sebesar 50 juta won (sekitar US$ 37.900) ke Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul. Ini menandai donasi tahunan ketiga Kim Go Eun sejak 2021 dan akan digunakan untuk perawatan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dengan penyakit parah atau kronis.

Pada tanggal 4 Mei, organisasi kesejahteraan masyarakat The Snail of Love mengungkapkan bahwa Chanyeol EXO telah mendonasikan 20 juta won (sekitar US$ 15.200) untuk mendukung anak-anak tunarungu. Donasi Chanyeol akan mendanai operasi implan koklea dan rehabilitasi bicara untuk dua anak tunarungu.

Pada hari yang sama, IU membagikan hadiah yang berarti kepada para siswa Milal School, sebuah sekolah khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Untuk siswa dan guru di Milal School, IU menghadiahkan makan siang berupa pizza dan minuman, serta kue beras yang ia siapkan bersama ibunya. Bulan lalu, IU berkolaborasi dengan siswa Sekolah Milal dan penulis lagu Jehwi (yang ikut menulis “Through the Night” IU) di “One Step,” sebuah lagu yang menyampaikan pesan penuh harapan kepada anak-anak penyandang disabilitas.

Selain itu, IU membagikan 100 juta won kepada ChildFund Korea, yang telah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan donasi tersebut untuk membantu anak-anak cacat, orang tua tunggal, dan anak-anak yang dibesarkan oleh kakek nenek mereka. Sejak 2015, IU telah memberikan donasi tahunan ke ChildFund Korea.

IU mengunggah sertifikat donasinya di Twitter, menunjukkan bahwa donasi tersebut dibuat dengan nama yang berarti “IUAENA”, yang merupakan kombinasi dari IU dan klub penggemarnya UAENA. Dia menambahkan keterangan, “Dengan harapanku untuk menjadi payung yang kokoh untuk hati yang lembut di hari hujan seperti hari ini. Karena saya bersama UAENA, yang seperti sinar matahari di bulan Mei, saya merasakan musim semi yang hangat bahkan di hari hujan.”

Menurut Rumah Sakit Anak Asan Medical Center pada 5 Mei, aktor Lee Byung Hun menyumbangkan 100 juta won untuk mendukung anak-anak dan remaja. Selain mendanai biaya medis untuk anak-anak yang keluarganya mengalami kesulitan keuangan, donasi Lee Byung Hun akan digunakan untuk layanan medis terpadu yang dapat membantu meringankan rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien muda dan keluarga mereka.

Untuk secara pribadi menghibur pasien muda di Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul pada Hari Anak, Lee Seung Gi memberikan penampilan kejutan. Menurut pihak rumah sakit, Lee Seung Gi tampil untuk pasien sore itu untuk membantu memberi mereka kegembiraan dan keberanian di hari istimewa mereka. Dikatakan bahwa hampir 250 orang hadir untuk acara kejutannya, dari pasien, anggota keluarga, dan personel rumah sakit.

