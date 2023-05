Sempat Pamit dari Instagram, Nikita Mirzani Comeback Lagi Tak Sampai 24 Jam

Jakarta, Beritasatu.com - Perpisahan dengan Antonio Dedola membuat artis Nikita Mirzani dilanda stress dan depresi. Bahkan Nikita Mirzani sempat menyatakan pamit dari media sosial instagram dan menyisakan beberapa rekan dan kerabatnya yang di follow-nya.

Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani dalam akun instagram storynya Senin (7/5/2023).

"“Bye for now IG. Untuk sekarang, akun ini akan dikelola oleh admin," ujar Nikita Mirzani saat hendak pamit dari media instagram.

Namun tak sampai 24 jam pamit dari media sosial, ibu tiga orang anak menyatakan kembali aktif di media instagram.

"Hai Im back, menurut gue itu 'gue butuh healing waktu yang cukup lama', ternyata setelah nginjek negara orang lain seketika ilang gitu aja. Thanks God, recovery nya cepat sekali," tulis Nikita/

Dia pun menyatakan bahwa permasalahan dengan Antonio merupakan ujian terberat yang selama ini dihadapinya. Namun kini dirinya menyatakan bahwa sendiri menjadikan dirinya lebih berwarna.

"Untuk teman-teman saya disini, positive vibe semua. And now, I'am so happy to being single again, Welcome a new words," tandasnya.

