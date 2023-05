Adinda Thomas dan Raka Akmal Resmi Bertunangan

Jakarta, Beritasatu.com - Tak hanya Rizky Febian dan Mahalini yang tengah berbahagia setelah melangsungkan acara lamaran, artis cantik Adinda Noviana Sari N Thomas atau akrab disapa Adinda Thomas kini juga tengah berbahagia lantaran baru saja dilamar oleh kekasihnya, Raka Akmal.

Artis yang bermain dalam film “KKN di Desa Penari” itu melangsungkan acara pertunangannya itu di Taman Kajoe, Cilandak Jakarta Selatan pada Minggu (7/5/2023) dan dihadiri sahabatnya, Vidi Aldiano dan istrinya, Sheila Dara.

"Setelah lamaran romantisnya di Singapura beberapa waktu lalu, kemarin @adindathomas melangsungkan lamaran bersama keluarga mereka! Lihat saja penampilannya yang begitu cantik dengan kebaya peach ini, manis sekali bukan! Selamat berbahagia ya @adindathomas & @mrrakaakmal," ungkap pihak thebridedept yang dikutip Beritasatu.com, Senin (8/5/2023).

Sementara itu, Adinda Thomas dalam unggahannya mengungkapkan bahwa kebahagiaan ini merupakan lanjutan dari kebahagiaan pribadi yang diberikan Raka Akmal di Supertree Grove, Gardens by the Bay, Singapura pada 18 Februari lalu.

"Aku di sini akan terus mencoba untuk membuat kamu senang tiap hari, menjaga keluarga kita dengan baik, lalu bahagia," ucap Raka yang videonya diunggah Adinda Thomas.

Dalam acara tersebut, wanita kelahiran Bandung, 8 Agustus 1993 itu terlihat begitu anggun dalam balutan kebaya modern warna peach dan rok batik. Kebaya yang dia pakai terlihat sangat mewah dengan sentuhan payet dan swarovski. Sementara itu, Raka Akmal tampak tampan memakai kemeja batik dan celana coklat.

Sebelum resmi dilamar kekasihnya itu, Adinda Thomas sendiri sempat pamer cincin tunangan saat dilamar pribadi di Singapura, 18 Februari 2023 ini.

"Here's to love and laughter and happily ever after," tulis Adinda Thomas kala itu.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Adinda Thomas maupun Raka Akmal kapan mereka akan menikah setelah resmi menggelar acara lamaran.

