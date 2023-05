Konser Coldplay di Indonesia, Sandiaga Uno: Sabar Tunggu Pengumuman Resmi

Jakarta, Beritasatu.com - Band asal Inggris, Coldplay direncanakan mengadakan konser di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk bersabar menantikan pengumuman resmi.

"Teman-teman bersabar, karena dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman tapi tentunya ini akan dilakukan oleh penyelenggara," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (8/5/2023) dikutip dari Antara.

Menparekraf berjanji akan memfasilitasi konser band yang digawangi Chris Martin tersebut. Sandiaga turut menyebut banyak masyarakat Indonesia yang menantikan kehadiran konser grup band-band asal luar negeri dapat digelar di Tanah Air, sehingga masyarakat tak perlu pergi ke luar negeri untuk berkesempatan menyaksikan konser grup band idola.

Untuk mengakomodir keinginan masyarakat tersebut, Kemenparekraf akan mempersiapkan lokasi-lokasi konser, termasuk infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk melayani konser-konser besar.

Sementara terkait evaluasi konser-konser yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, seperti konser grup idola asal Korea Selatan Blackpink hingga band rock asal Inggris Deep Purple, Sandiaga akan memastikan aturan dan persiapan secara detail dan lebih matang.

"Untuk konser Blackpink saya bilang itu sukses secara umum. Namun tetap ada laporan beberapa masukan bahwa tiket mengalami isu teknis. Saya kira kami sudah berkoordinasi langsung dengan event organizer (EO)," paparnya.

Ia mengungkapkan, akan memastikan sendiri fasilitas atau venue yang digunakan untuk konser internasional. Salah satunya GBK, yang telah memenuhi standar, termasuk standar lingkungan dari pemerintah. GBK juga menjadi venues konser dari Blackpink.

Sandiaga juga akan memastikan seluruh stakeholder yang bisa membuat Indonesia jadi destinasi konser besar.

