Pengumuman, Coldplay Konser di GBK Jakarta 15 November 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik Coldplay mengumumkan akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 15 November 2023. Kabar gembira itu disampaikan Coldplay melalui akun Instagram resmi mereka @coldplay yang dikutip Selasa (9/5/2023).

"Asia & Australia Dates Announced," tulis band asal Inggris tersebut.

Selain di Indonesia, Coldplay juga mengumumkan akan menggelar konser di sejumlah kota di Asia. Beberapa di antaranya di Tokyo, Jepang pada 6 dan 7 November 2023, Kaohsiung, Taiwan pada 11 November 2023, Perth Australia pada 18 November 2023, dan Kuala Lumpur Malayysia pada 22 November 2023.

Konser di GBK Jakarta pada 15 November 2023 ini menjadi konser perdana bagi Chris Martin cs di Indonesia. Konser ini juga menepis rumor yang menyebut Coldplay enggan datang ke Indonesia karena sejumlah isu.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk bersabar menantikan pengumuman resmi mengenai konser Coldplay di Indonesia.

"Teman-teman bersabar, karena dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman tapi tentunya ini akan dilakukan oleh penyelenggara," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (8/5/2023) dikutip dari Antara.

