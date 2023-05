Wonderful Indonesia Jalin Kolaborasi dengan Manchester United

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (8/5/2023) mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Molly Stires sebagai Partnerships Manager Manchester United. (Dok: Kemenparekraf )