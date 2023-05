Sandiaga Uno Sebut ATM Dubai 2023 Hasilkan 58.958 Pax Transaksi

Jakarta, Beritasatu.com - Partisipasi Indonesia di ajang Arabian Travel Mart (ATM) Dubai 2023 menghasilkan nilai positif di mana jumlah keseluruhan potensial pax sebesar 58.958 pax atau 107 persen dari target awal.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam kegiatan "The Weekly Brief with Sandi Uno".

Menurutnya dalam kegiatan ATM Dubai 2023 yang berlangsung pada 1-4 Mei 2023, Kemenparekraf menggandeng 41 industri pariwisata. Berdasarkan survei awal kepada pelaku industri, didapatkan target potensi transaksi sebesar 55 ribu pax yang fokus pada high-value travelers.

"Ternyata hasilnya melebihi target, karena jumlah keseluruhan potensial pax sebesar 58.958 dengan (potensi) devisa sebesar Rp1,36 triliun," kata Menparekraf Sandiaga.

Partisipasi Kemenparekraf dalam ATM Dubai tahun ini untuk ke-20 kalinya dengan mengusung tema "Visit Indonesia 2023: Explore Our New Wonderful Destinations".

"Ini tentunya mencerminkan tren positif dalam rangka Kemenparekraf mencapai target 8,5 juta kunjungan wisman ke Indonesia di tahun 2023," ujar Sandiaga.

Selain mempromosikan brand Wonderful Indonesia dan lima Destinasi Super Prioritas pada ATM Dubai 2023, Kemenparekraf juga meresmikan Wonderful Indonesia Corner di Wafi City Mall Dubai pada 1 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dan VFS Global pada 29 Maret 2023.

Kemenparekraf juga melaksanakan penandatangan MoU dengan Emirates Airline pada 2 Mei 2023. Kerja sama ini guna menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama dalam kegiatan promosi pariwisata Indonesia dengan menggunakan jaringan Emirates.

"Akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman sehingga dapat mencapai target kunjungan nasional sebesar 8,5 juta wisman di tahun 2023," kata Menparekraf Sandiaga.

Dalam kesempatan tersebut Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan laporan realisasi investasi sektor hotel dan restoran pada kuartal I tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi sektor Hotel dan Restoran periode Januari–Maret tahun 2023 mencapai 550,64 juta dolar AS dengan realisasi investasi PMA mencapai 189,10 juta dolar AS dan realisasi investasi PMDN mencapai 361,54 juta dolar AS.

"Pertumbuhan nilai realisasi investasi sektor hotel dan restoran triwulan I 2023 naik sebesar 9,31 persen dibandingkan dengan triwulan I 2022," ujar Menparekraf Sandiaga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

