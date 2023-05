Menikmati Keindahan Surga Bawah Laut Karimunjawa

Jepara, Beritasatu.com - Nikmati keindahan bawah laut dengan berwisata snorkeling di perairan Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara.

Beragam jenis spot snorkeling dengan keindahan terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik pengunjung dalam maupun luar negeri menikmati liburan.

Perairan Karimunjawa yang berada di sisi utara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah selalu menjadi sensasi tersendiri berbeda bagi wisatawan dalam menikmati waktu liburan. Selain terkenal dengan pantai pasir putihnya, Pulau Karimunjawa juga terkenal akan spot snorkeling yang indah dan alami.

Beragam spot snorkeling pun cukup banyak dijumpai disini, mayoritas yang menjadi daya tarik pengunjung yakni Pulau Menjangan Besar dan Pulan Menjangan Kecil. Pengunjung berdatangan untuk menikmati keindahan terumbu karang dan biota laut. Tentunya pengunjung juga menyiapkan kamera yang suport bawah air untuk berswafoto dengan beragam jenis ikan yang bersarang dibalik indahnya terumbu karang.

Siska wisatawan asal Solo mengaku baru pertama kalinya menikmati wisawat di Karimunjawa, menurutnya berlibur wisata snorkeling kali ini cukup memberikan kesan yang berbeda. Seharian mengikuti tour laut bersama teman pun terasa singkat dengan suguhan indah wisata alam di Karimunjawa yang mempesona.

Hal yang sama juga dikatakan oleh, Fredi Baluan wisatawan asal Kudus mengaku sudah tiga kali berkunjung di Karimunjawa. Meski begitu, selalu membuat ketagihan untuk kembali lagi berwisata lagi. Tentunya spot snorkeling yang indah menjadi daya tarik tersendiri meski berpindah dari pulau ke pulau yang lain.

"Karimunjawa the best, pariwisatanya well, ini tur laut terakhir snorkeling disini. Kesanya bagus mas, kalau sudah kesini bawaannya kalau sudah pulang pengen kesini lagi sudah 3 kali mas," ungkap Fredi Baluan kepada Beritasatu.com belum lama ini

Sementara, Staf Taman Nasional Karimunjawa, Kristiawan menyebut, terdapat 22 pulau dalam kawasan penyangga Taman Nasional Karimunjawa. Hingga kini pihaknya masih terus menjaga dan mengawasi keindahan beragam terumbu karang yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

"Karimunjawa sangat cantik ekosistem terumbu karangnya sampai sekarang masih terjaga dengan baik dibeberapa spot perairan seperti menjangan kecil, kemudian Cemara, perairan peraian sekitar menjangan besar.

Selesai snorkeling menikmati keindahan bawah laut, wisatawan juga dapat menikmati keindahan matahari tenggelam atau sunset di beberapa titik pantai maupun tengah laut.

Bagi anda yang ingin menikmati wisata snorkeling, pengunjung bisa menikmati wisata dengan menyewa kapal seharga Rp 700.000 hingga Rp 900.000 untuk ramai-ramai dengan kapasitas hingga 10 orang. Tarif tersebut termasuk makan siang dalam perjalanan tur laut.

