Nasabah BCA Bisa Beli Tiket Konser Coldplay Mulai 17 Mei 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dipercaya menjadi official banking partner konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023” yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, pada 15 November 2023.

Konser grup band asal Inggris di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta ini merupakan rangkaian tur dunia, setelah Coldplay mengadakan konser di Jepang, Taiwan, dan Malaysia.

Sebagai official partner perbankan resmi, secara eksklusif BCA akan menggelar penjualan tiket ‘BCA Presale’ bagi nasabah penggemar Coldplay, mulai pukul 10.00 WIB pada 17 Mei 2023 hanya di coldplayinjakarta.com.

Pembelian tiket ‘BCA Presale’ pada periode 17-18 Mei 2023 hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit/Debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku bangga dapat menjadi bagian dari perhelatan konser yang sangat dinantikan pecinta musik di Indonesia.

"Kami menyadari antusiasme masyarakat dan sebagai bank yang senantiasa di sisi nasabah, BCA dengan setulus hati ingin mewujudkan wishlist tersebut dengan memberikan kemudahan transaksi dalam mendapatkan tiket konser. Dukungan ini juga menjadi komitmen kami untuk turut mendorong bangkitnya industri kreatif di Indonesia,” ungkap Jahja, Selasa (9/5/2023).

Direktur BCA Santoso menambahkan, pihaknya berharap kehadiran Coldplay yang dijuluki The Most Successful Band of the 21st Century dapat turut meningkatkan traffic perjalanan ke Jakarta.

"BCA turut mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai bentuk inisiatif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri,” sambung Santoso.

Untuk pembayaran tiket ‘BCA Presale’ melalui Virtual Account BCA dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA, selain melalui BCA mobile atau KlikBCA.

“Aplikasi myBCA merupakan platform digital platform terbaru dari BCA di mana nasabah hanya memerlukan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening melalui aplikasi yang dapat diakses melalui HP dan PC,” tambah EVP Transaction Banking Business Development BCA I Ketut Alam Wangsawijaya.

