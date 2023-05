Lirik Lagu Yellow Coldplay, Hafalkan Buat Sing Along di Konser

Jakarta, Beritasatu.com – Coldplay tentu akan membawakan lagu-lagu hitnya di konser bulan November mendatang. Salah satunya adalah Yellow. Simak lirik lagu Yellow Coldplay di bawah ini.

Seperti sudah diketahui, Coldplay akan datang ke Jakarta untuk melangsungkan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 15 November 2023. Penggemar sudah tidak sabar menyaksikan band yang digawangi Chris Martin tersebut tampil membawakan sejumlah lagu hit mereka.

Salah satu lagu hit Coldplay yang sering dibawakan di konser adalah Yellow. Lagu ini dirilis tahun 2000 dan termasuk salah satu lagu dalam album debut mereka yang bertajuk “Parachutes”.

Lagu bergenre britpop ini sangat menarik. Pasalnya pendengar bisa merasa lagu ini musiknya upbeat sehingga mengubah mood jadi lebih baik, tetapi di satu sisi pendengar bisa merasa kalau musiknya mellow.

Lagu Coldplay Yellow menceritakan tentang mengabdi kepada seseorang, sehingga ingin melakukan apa saja untuk mereka. Namun Chris Martin tidak membatasi perasaan yang dimaksud, sehingga lagu ini bukan spesifik hanya untuk hubungan romansa saja, tetapi juga bisa untuk hubungan persaudaraan.

Lagu Yellow yang diciptakan oleh personel Coldplay pernah dinominasikan sebagai Lagu Rok Terbaik di Grammy Awards 2002. Sayangnya saat itu lagu ini kalah dengan lagu Drops of Jupiter (Tell Me) dari Train.

Meski rilis 22 tahun yang lalu, tetapi lagu ini masih banyak didengar orang. Di YouTube, video klip lagu Yellow yang dirilis pada 2011 sudah disaksikan lebih dari 879 juta penonton. Sementara itu di Spotify lagu ini sudah didengarkan 1,6 miliar orang.

Dengan banyaknya orang yang menyukai lagu Yellow, kemungkinan lagu ini akan dibawakan oleh Chris Martin di konser Coldplay bulan November nanti. Tanpa berlama-lama, berikut lirik lagu Yellow dari Coldplay.

Lirik Lagu Yellow Coldplay

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called Yellow

So then I took my turn

Oh, what a thing to have done

And it was all yellow

Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

And you know, you know I love you so

You know I love you so

I swam across

I jumped across for you

Oh, what a thing to do

'Cause you were all yellow

I drew a line

I drew a line for you

Oh, what a thing to do

And it was all yellow

And your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

And you know, for you, I'd bleed myself dry

For you, I'd bleed myself dry

It's true

Look how they shine for you

Look how they shine for you

Look how they shine for

Look how they shine for you

Look how they shine for you

Look how they shine

Look at the stars

Look how they shine for you

And all the things that you do

