Review Film Love Again, Komedi Romantis ala Lagu Cinta Celine Dion

Judul Film : Love Again

Genre : Drama, komedi

Sutradara : James C. Strouse

Skenario : James C. Strouse

Pemain : Priyanka Chopra, Sam Heughan, Celine Dion

Produksi : Screen Gems, 2.0 Entertainment, Thunder Road Films

Celine Dion untuk pertama kalinya terjun ke layar lebar lewat film Love Again yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (10/5/2023). Film bernuansa komedi romantis ini memang mencerminkan lagu-lagu cinta ala Celine Dion.

Beritasatu.com mendapat kesempatan untuk menyaksikan pemutaran perdana film itu pada Selasa (9/5/2023). Secara keseluruhan, penonton dibuat terhibur dengan humor dan drama dalam film, meski dalam beberapa aspek mungkin terkesan tidak masuk akal.

Film yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas dan Sam Heughan ini berputar pada bagaimana seseorang move on dari cinta masa lalunya dan menata kembali kehidupannya bersama orang lain. Baik Mira Ray (Priyanka Chopra), maupun Rob Burn (Sam Heughan), sama-sama kehilangan orang yang dicintainya secara tragis, yang membuat mereka skeptis terhadap yang namanya cinta.

Mira menyaksikan sendiri dengan di depan matanya bagaimana sang kekasih (yang berniat melamarnya) meninggal akibat kecelakaan. Sementara Rob juga ditinggal tunangannya seminggu jelang pernikahan

Tentunya dalam hal cinta, tidak ada guru yang lebih baik lagi selain Celine Dion. Sang diva turut membawakan lima lagu baru di film ini, dan enam lagu terdahulunya. Bagaiman Celine Dion masuk dalam film ini juga terkesan unik.

Rob ialah seorang jurnalis yang mendapat kesempatan untuk mewawancarai Celine Dion. Ia yang awalnya bukanlah penggemar Celine Dion, kian merasa skeptis dengan cinta lantaran lirik-lirik lagu dari sang penyanyi yang terkesan tidak masuk akal bagi dirinya. Dari situ Celine Dion mengatakan, bahwa Rob tidaklah mengerti apa-apa tentang cinta.

Di lain sisi, Mira atas saran dari kawannya seorang bartender, mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan mendiang tunangannya melalui sms. Rupanya sms itu malah diterima oleh Rob, dan Rob pun merasa tersentuh dengan pesan-pesan yang diterimanya, meski ia tahu bahwa pesan itu bukanlah untuk dirinya.

Bermodal sms-sms yang dikirimkan, Rob akhirnya berhasil menemukan Mira di sebuah opera. Keduanya pun merasakan kecocokan, meski Rob enggan mengakui bahwa Mira telah salah mengirimkan pesan untuk mendiang pacarnya ke dirinya. Dilema pun berlanjut, antara kejujuran dengan kenyamanan keduanya.

Konflik pun memuncak, setelah Mira yang berhasil kembali menata kehidupannya (termasuk menjadi desainer konser dari Celine Dion), mendapatkan kenyataan yang pahit bahwa dirinya telah dibohongi oleh Rob. Pada akhirnya, cinta memang menjadi jalan terbaik bagi keduanya, dan keduanya menemukan cinta itu dengan cara yang unik.

Melihat pesan yang ditampilkan dalam Love Again memang seperti mendengar tembang-tembang emas dari Celine Dion. Meski secara lirik mungkin terasa berlebihan (khususnya bagi orang yang skeptis seperti Rob pada awalnya), namun semakin didengar memang semakin dinikmati.

Dalam beberapa aspek, film ini mungkin terkesan aneh. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana Rob mendapat sms itu dari Mira. Rob mendapatkan sms itu dari nomor kantornya yang baru diberikan bosnya, lantas apakah mendiang kekasih Mira pernah bekerja di kantor Rob?

Love Again sendiri memang diadaptasi dari film Jerman SMS für Dich, jadi meski sms mungkin sudah tidak terlalu populer saat ini, namun sms salah kirim masih menjadi tema dari film ini. Ya, mungkin orang saat ini lebih banyak menggunakan aplikasi perpesanan, dan bisa melihat foto bahkan melacak nomor orang sehingga tidak salah kirim sms seperti dalam film ini.

Chemistry yang tercipta antara Priyanka Chopra dan Sam Heughan juga terkesan natural. Menyaksikan Sam Heughan seolah melihat Chris Pratt versi Skotlandia, dengan gaya-gaya komedi dan humor yang mirip.

Film ini juga menyajikan Nick Jonas, suami dari Priyanka sebagai cameo yang unik. Jangan buru-buru beranjak juga setelah film ini selesai, karena akan ada dua credit scene yang unik.

