Jakarta, Beritasatu.com - Girl Group (G)I-DLE baru-baru ini merilis lagu baru yang berjudul Allergy. Lagu ini telah dirilis sejak 9 Mei 2023 lalu di YouTube. Lantas, apa lirik lagu Allergy (G)I-DLE beserta terjemahannya?

Lagu Allergy telah ditonton sebanyak 10 juta views di akun YouTube (G)I-DLE. Allergy juga menempati trending 9 untuk YouTube music. Sebagai informasi, (G)I-DLE akan meluncurkan mini album keenam bertajuk “I Feel” pada 15 Mei 2023 mendatang.

Nantinya, terdapat total enam lagu dalam mini album I Feel ini yaitu Lucid, Allergy, Queencard, Young Adult, All Night dan Paradise. Adapun makna untuk lagu Allergy yaitu tentang seseorang yang merasa kerdil karena melihat hidup orang lain yang lebih sempurna di media sosial. Berikut ini lirik lagu Allergy beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Allergy

Eolgul eomneun feed parinallineun followers

I am hated of Instagram

Hated of TikTok

Lock geollin gallery

Bolpumeomneun feed mwonde undongdo anhago

Make up hanado mothago

Geurae nan naega bwado byeolloingeol

Maeilbam in tamsaek taep naman eomneun syanel

Waenji naboda seongsukan yojeum sidae

MZ hashtag, what the Y2K

Sesangeun na ppaego jal doraga

Please give me the hate button

Nan naega neomu silkeodeun (keodeun)

Alright (alright), yeah

Oh my, oh my

Bireomeogeul my name

Why ain't pretty? Why ain't love me?

Why ain't sexy? Why am I me?

Love me, love me, love me, love me, love me, what?

Love me, love me, love me, love me, love me, what?

She's so pretty, yeah, so lovely

She good at everything, why ain't I am not her?

Love me, love me, love me, love me, love me but

Bireomeogeul nae geoul allergy

Nado want to dance hype boy

But hwamyeon sogui nan tomboy

Biuseulgeoya geurae geu boy, oh

Oh, God, it's so funny, maltuneun wae too much dope

Naega mwonde seonggyeokkkaji jochi aneo

Geurae maja naneun pyeongsaeng honjailjido

Please give me your like button

Nado sarangbatgo sipgeodeun (geodeun)

Alright (alright), yeah

Oh my, oh my

Bireomeogeul my name

Why ain't pretty? Why ain't love me?

Why ain't sexy? Why am I me?

Love me, love me, love me, love me, love me, what?

Love me, love me, love me, love me, love me, what?

She's so pretty, yeah, so lovely

She good everything, why am I not her?

Love me, love me, love me, love me, love me but

Bireomeogeul nae geoul alleoji

La la la la la, la la la, la la la

La la la la la, la la la, la

La la la la la, la la la, la la la

La la la la la, la la la, la

Bireomeogeul nae geoul alleoji

