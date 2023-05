Jakarta, Beritasatu.com - Lirik lagu Coldplay The Scientist harus dihafalkan karena kemungkinan akan ditampilkan di konser Coldplay di Jakarta. Ini lirik lagu Coldplay The Scientist.

Seperti diketahui, Coldplay akan menggelar konser di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 15 November 2023. Ini akan menjadi konser Coldplay perdana di Tanah Air.

Tentu saja antusiasme penggemar sangat besar. Tidak lama setelah kabar konser akan diselenggarakan, di media sosial sudah muncul prediksi lagu yang akan dibawakan Chris Martin dkk di konser nanti.

Salah satu lagu yang diprediksi akan dibawakan adalah lagu berjudul The Scientist. Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam album “A Rush Of Blood to the Head” yang dirilis tahun 2002.

Lagu The Scientist menceritakan tentang seorang ilmuwan yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia mengabaikan kekasihnya. Begitu orang yang dicintainya “menghilang”, ilmuwan tersebut baru sadar bahwa dia kesepian.

Lagu tersebut menegaskan bahwa sang ilmuwan ingin memulai semuanya dari awal bersama sang kekasih hati. Tanpa berlama-lama, ini lirik lagu Coldplay The Scientist lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu Coldplay The Scientist

Come up to meet you, tell you I'm sorry

You don't know how lovely you are

I had to find you, tell you I need you

Tell you I set you apart

Tell me your secrets and ask me your questions

Oh, let's go back to the start

Running in circles, coming up tails

Heads on a science apart

Nobody said it was easy

It's such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be this hard

Oh, take me back to the start

I was just guessing at numbers and figures

Pulling the puzzles apart

Questions of science, science and progress

Do not speak as loud as my heart

But tell me you love me, come back and haunt me

Oh and I rush to the start

Running in circles, chasing our tails

Coming back as we are

Nobody said it was easy

Oh, it's such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be so hard

I'm going back to the start

Terjemahan Lirik Lagu Coldplay The Scientist

Datang untuk temuimu, bilang padamu aku menyesal

Kau tak tahu betapa cantiknya dirimu

Aku harus bertemu denganmu, mengatakan aku memerlukanmu

Dan bilang padamu aku memilihmu

Katakan rahasiamu, dan tanyakan pertanyaan untukku

Oh, ayo mulai dari awal lagi

Berlari dalam lingkaran, mengejar ekor

Kepala terpisah dalam ilmu pengetahuan

Tak ada yang bilang itu mudah

Oh, sungguh memalukan jika kita berpisah

Tak ada yang bilang itu mudah

Tak seorangpun yang bilang itu akan sesulit ini

Oh, bawa aku kembali ke awal

Aku hanya menerka-nerka jumlah dan angka

Memecah belah teka-teki

Pertanyaan dari ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan kemajuan

Jangan berbicara sekeras suara hatiku

Kadi bilang kalau kau mencintaiku, kembalilah dan hantui aku

Oh, dan aku bergegas ke awal lagi

Berlari di lingkaran, mengejar ekor

Kembali sebagai diri kita

Tak ada yang bilang itu mudah

Oh, sungguh memalukan jika kita berpisah

Tak ada yang bilang itu mudah

Tak seorangpun yang bilang itu akan sesulit ini

Oh, bawa aku kembali ke awal

