Profil dan Biodata Chris Martin Coldplay, Ketahui Sebelum Nonton Konsernya

Jakarta, Beritasatu.com - Euforia penggemar musik masih membahas tentang band Coldplay yang akan konser di Indonesia. Salah satu yang paling menarik yakni tentang sang vokalis Chris Martin. Untuk itu, ini Profil dan biodata Chris Martin Coldplay yang akan menggelar konser dalam waktu dekat.

Band Coldplay secara resmi akan menggelar konser pertamanya di Indonesia pada 15 November 2023. Konser tersebut rencananya akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Konser yang dipromotori oleh PK Entertainment dan Third Eye Management tersebut akan bertajuk "Music of the Spheres World Tour". Nama tersebut sesuai dengan nama album terakhir Coldplay yang dirilis pada 2021.

Profil Chris Martin

Pemilik nama lengkap Christopher Anthony John Martin ini lahir di Whitestone, Exeter, Britania Raya, pada 46 tahun silam. Ayahnya, Anthony Martin merupakan pensiunan akuntan dan ibunya, Alison Martin adalah seorang guru seni musik.

Mempunyai seorang ibu yang berprofesi sebagai guru musik, membuat Chris Martin tumbuh dengan berbagai referensi serta pengetahuan musik yang luas. Bahkan, dia juga mahir memainkan banyak alat musik sejak kecil.

Chris Martin menempuh pendidikan asrama di Sekolah Sherborne. Ketika sekolah, Chris Martin tergabung dalam grup musik The Rocking Honkies. Meski band tersebut tidak berlangsung cukup lama tetapi, berhasil membawa Chris Martin untuk bertemu dengan Phil Harvey, manajer Coldplay sekarang ini.

Pelantun Fix You tersebut kemudian melanjutkan studinya di University College London di jurusan Studi Dunia Kuno, bahasa Yunani dan Latin. Selama masa orientasi mahasiswa, Chris Martin bertemu dengan Jonny Buckland, yang sekarang merupakan gitaris utama Coldplay.

Biodata Chris Martin