Lirik Lagu Coldplay A Sky Full Of Stars Beserta Terjemahannya

Band rok asal Inggris, Coldplay, akan menggelar konser perdana di Jakarta pada 15 November 2023. Penggemar Coldplay di Tanah Air tentu tidak sabar untuk menyaksikan penampilan Chris Martin dkk di Gelora Bung Karno.

Jelang diumumkannya konser Coldplay di Jakarta, sudah muncul prediksi setlist lagu yang akan dibawakan Coldplay di konser. Salah satunya adalah lagu A Sky Full Of Stars.

Lagu A Sky Full Of Stars merupakan salah satu lagu dalam album “Ghost Stories” yang dirilis pada 2 Mei 2014. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya perasaan cinta kuat terhadap orang lain, tetapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan.

Meski demikian sesesorang ini tidak akan pernah kesepian karena dia selalu saja melihat orang yang dicintainya itu di langit.

Ini lirik lagu A Sky Full Of Stars beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Coldplay A Sky Full Of Stars

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

I'm gonna give you my heart

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

'Cause you light up the path

I don't care, go on and tear me apart

I don't care if you do, ooh-ooh, ooh

'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

I think I saw you

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

I wanna die in your arms, oh, oh-oh

'Cause you get lighter the more it gets dark

I'm gonna give you my heart, oh

I don't care, go on and tear me apart

I don't care if you do, ooh-ooh, ooh

'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

I think I see you

I think I see you

'Cause you're a sky, you're a sky full of stars

Such a heavenly view

You're such a heavenly view

Yeah, yeah, yeah, ooh

Terjemahan Lirik Lagu Coldplay A Sky Full Of Stars

Karena kamu adalah langit, langit yang penuh bintang

Kan kuberikan hatiku padamu

Karena kamu adalah langit, langit yang penuh bintang

Karena kamu menerangi jalan

Aku tidak peduli, teruslah dan hancurkan aku

Aku tidak peduli kalau kamu melakukannya

Karena di langit, di langit yang penuh bintang

Kurasa aku melihatmu

Karena kamu adalah langit, langit yang penuh bintang

Aku ingin mati di pelukanmu

Karena kamu bertambah terang saat hari bertambah gelap

Kan kuberikan hatiku padamu

Aku tidak peduli, teruslah dan hancurkan aku

Aku tidak peduli kalau kamu melakukannya

Karena di langit, di langit yang penuh bintang

Kurasa aku melihatmu

Kurasa aku melihatmu

Karena kamu adalah langit, langit yang penuh bintang

Pemandangan yang sangat indah

Kamu pemandangan yang sangat indah

