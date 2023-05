5 Rekomendasi Film yang Wajib Ditonton Untuk Mengisi Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com - Menonton Film di bioskop tentu sangatlah menyenangkan, terlebih jika dilakukan pada akhir pekan setelah penat bekerja selama seminggu penuh.

Jika Anda berencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan menonton film di bioskop, berikut adalah beberapa film terbaik yang telah dirangkum.

1. Evil Dead Rise

Jika Anda adalah seorang penggemar film horror, maka Evil Dead Rise adalah film yangwajib anda tonton. Dengan durasi 96 menit, kali ini Warner Bros menyuguhkan cerita yang lebih sadis dan mengerikan dibandingkan film sebelumnya.

Dengan rating 17+, film ini menceritakan tentang reuni 2 saudara perempuan bernama Ellie (Alyssa Sutherland) dan Beth (Lily Sullivan) yang sebelumnya terpisah. Pertemuan mereka tidak berjalan dengan menyenangkan karena adanya iblis yang terlepas ke dunia.

Dikemas dengan sinematografi dan sound effect yang sangat memukau, Anda akan merasa sedang berada di situasi yang sangat mencekam hingga bergidik kengerian sepanjang film berlangsung. Anda tidak akan merasa kecewa mengingat film ini mendapatkan rating 8/10 di IMDb dan 95% di rotten tomatoes. Film ini telah tayang sejak tanggal 5 Mei 2023 di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

2. Sewu Dino

Selain Evil Dead Rise, ada film horror asal Indonesia yang tak kalah menyeramkan yaitu Sewu Dino. Film ini mengisahkan kisah kehidupan yang dialami seorang perempuan bernama Sri (Mikha Tambayong). Sri hidup di bawah garis kemiskinan dan hanya memiliki sang ayah sebagai satu-satu keluarga yang tersisa.

Di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi karena keunikan yang ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon.

Bersama Erna (Givina Lukita Dewi) dan Dini (Agla Artalidia), mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Della Atmojo (Gisellma Firmansyah), cucu dari Mbah Karsa Atmojo (Karina Suwandi) yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Sewu Dino, salah satu santet yang paling mengerikan.

Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karsa Atmojo, dan mereka harus selesaikan ritual sampai hari ke 1000. Jika melanggar, kematian telah menanti mereka.

Dengan durasi 121 menit, Anda akan dibuat merinding ketakutan selama film ini berlangsung. Sewu Dino memiliki rating 13+ dan telah tayang di bioskop sejak tanggal 12 April 2023.

3. Guardians of The Galaxy Vol.3

Beralih ke Science Fiction, selanjutnya ada film besutan Marvel Cinematic Universe, Guardians of The Galaxy. Film ketiga ini akan melanjutkan kisah petualangan Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Peter mengumpulkan timnya untuk kembali melindungi alam semesta di tengah suasana yang masih berduka akbiat kematian Gamora (Zoe Saldana). Misi kali ini tidaklah mudah karena berisiko akan menjadi akhir yang buruk bagi para Guardians.

Film berdurasi 150 menit ini akan membuat Anda terpukau karena berhasil menutup perjalanan para Guardians dengan suguhan cerita yang lengkap dan tak kehilangan arah. James Gunn benar-benar memanfaatkan kedekatan fans dan para Guardians dengan menyuguhkan cerita yang emosional.

Seperti film Marvel pada umumnya, Film dengan rating 13+ ini juga tidak lupa menyuguhkan humor-humor yang akan membuat Anda tertawa. Entah akibat celetukan komikal Drax dengan Mantis atau adegan antara Nebula dan Star-Lord.

Guardians of The Galaxy vol. 3 telah tayang sejak tanggal 3 Mei 2023 dan dapat Anda saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda

4. Fast X

Musuh dari masa lalu kini menghampiri Dom (Vin Diesel) dan keluarganya. Dante (Jason Momoa) putra gembong narkoba Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) yang dihancurkan Dom dan kelompoknya di seri kelima kini datang dan berusaha balas dendam atas kematian sang ayah.

Seperti yang diketahui, Fast X merupakan kelanjutan dari serial Fast and Furios. Memasuki tahun ke sepuluh, Vin Diesel, Michelle Rodriguez dan kawan-kawan masih menyajikan petualangan seru dalam berkendara. Film berdurasi 141 menit ini sudah dapat disaksikan di seluruh bioskop tanah air.

5. Bukannya Aku Tidak Mau Nikah

Seminggu lagi, Manda (Amanda Rawless) akan menikah. Bersama kedua sahabatnya, Aul (Isa Isa Utari) dan Dee (Amel Carla) mereka pergi ke Bali untuk bridal shower. Tidak sengaja, mereka bertemu dengan Bossas (Daffa Wardhana), pemuda lokal yang suka berkelahi dan bikin onar. Berbeda jauh dengan sosok Dimas (Roy Sungkono), calon suami Manda yang hidupnya lebih lurus.

Hanya dalam beberapa hari saja, Manda sudah merasa nyaman bersama Bossas. Tapi Manda tahu, tidak akan mudah semuanya. Apalagi Ibunya (Wulan Guritno) sudah menantikan pernikahannya nanti. Manda punya dilema sekarang. Melanjutkan pernikahannya, atau mengikuti kata hatinya. Sebuah film tentang wanita yang menemukan orang yang tepat, tapi di saat yang tidak tepat.

