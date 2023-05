Dream Theater Tutup "Top of the World Tour” di Ecopark Ancol

Jakarta, Beritasatu.com - Konser penutup tur Dream Theater “Top of The World Tour” sukses menghibur para penggemar di Ecopark Ancol, Jakarta, Jumat malam (12/5/2023). Sebanyak 12 lagu dibawakan band asal Amerika Serikat ini dengan apik.

Grup band progressive metal ini membuka aksi panggung mereka dengan lagu Alien dari album terbaru mereka A View from the Top of the World. John Petrucci (gitaris), Jordan Rudess (keyboardis), John Myung (bassist), Mike Mangini (drummer), dan James LaBrie (vokalis) sukses menghipnotis para penonton.

"Ini adalah waktu terbaik saya. Kalian tahu, ini adalah pertunjukan terakhir kami di Asia. Tapi ini menjadi pertunjukan tur dunia terbaik," kata James LaBrie.

Penonton pun semakin antusias saat di pertengahan konser sang vokalis mengajak penonton bernostalgia lewat album lawas Six Degrees of Inner Turbulence yang dirilis pada 2006 silam. Tidak ketinggalan, James LaBrie dkk membawakan salah satu lagu hit mereka, Pull Me Under yang semakin memanjakan para penonton yang mayoritas mengenakan baju berwarna hitam ini.

Salah satu penonton, Gitra, mengaku terkesima dengan penampilan band idolanya ini.

“Ini pertama kali saya menonton Dream Theater secara langsung. Mainnya benar-benar rapi, aransemen musiknya unik dan sangat jenius, ungkapnya.

Sejumlah lagu lain yang dibawakan Dream Theater kali ini di antaranya Sleeipng Giant, Bridges in the Sky, Caught in a Web, Answering the Call, dan Solitary Shell. “Top of The World Tour” ditutup dengan lagu "The Count of Tuscany", di mana sang gitaris, John Petrucci kembali memamerkan kelihaiannya di lagu ini.

Di venue konser, panitia penyelenggara juga menyediakan booth khusus merchandise Dream Theater yang tak luput dari serbuan para penggemar. Penonton juga dimanjakan dengan sejumlah booth makanan yang bisa dinikmati sambil bersantai di area rumput sambil mendengar alunan musik.

