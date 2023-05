Kenalkan Crispy and Spicy Chicken, Burger King Siap Jadi Rajanya Ayam

Jakarta, Beritasatu.com - Burger King (BK), yang dikenal sebagai "Home of the Whooper" baru saja merilis dua menu baru pada Jumat (12/5/2023). Bukanlah sebuah burger, kali ini BK justru merilis dua menu ayam goreng yang digadang-gadang akan menjadi "The King Chicken" yakni Crispy Chicken dan Spicy Chicken.

Kedua rasa baru ini memiliki pengalaman rasa yang khas. Crispy Chicken menawarkan ayam yang juicy dengan kerenyahan luar biasa sejak gigitan pertama dan bumbu yang meresap ke dalam daging sehingga membuatnya terasa lezat sampai ke gigitan terakhir.

Sementara Spicy Chicken merupakan ayam goreng yang dicelupkan ke dalam saus pedas manis yang memiliki aroma cabai, bawang putih, dan bawang merah. Pihak Burger King mengatakan bahwa rasa pedas yang diberikan adalah tentang rasa, bukan hanya soal panas di lidah.

Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap ayam goreng sudah sangat terkenal dan memiliki basis konsumen yang besar, baik pecinta ayam renyah maupun pedas.

"Kami sangat senang dapat melayani konsumen kami dengan cita rasa terbaik dari resep andalan kami dalam dua rasa baru – Crispy Chiken dan Spicy Chicken, yang telah dibuat berdasarkan masukan dan penelitian dari konsumen. Kesempatan besar bagi kami untuk memuaskan konsumen tidak hanya dari segi rasa, tetapi juga dari segi harga! Kedua rasa baru ini akan diluncurkan dengan harga uji coba yang menarik, yaitu Rp 25.000.- untuk satu porsi ayam,” tutur Sandeep Dey, Brand President Burger King Indonesia kepada media saat jumpa pers di kawasan Jakarta.

Senada dengan sang Brand President, Namita Minocha Katre selaku Chief Marketing Officer RBA Indonesia mengatakan mereka ingin menjadikan Burger King sebagai “King of Fried Chicken”. Menu baru yang dirilis kali ini bukanlah menu ke-amerikaan melainkan menu ayam goreng yang sudah disesuaikan dengan local taste.

Dua menu baru yang diklaim tidak mengandung MSG atau micin ini akan hadir di seluruh restoran Burger King dengan harga uji coba Rp 25.000.- untuk 1pc ayam goreng, nasi, dan Frestea.

