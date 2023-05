Dukung Kreativitas Lokal, Singaraja Fest 2023 Siap Dihelat

Denpasar, Beritasatu.com - Singaraja Fest 2023 siap dihelat pada Sabtu 27 Mei 2023 mendatang di Keramas Aero Park, Gianyar Bali. Festival ini diketahui sebagai ajang kreativitas lokal unjuk gigi dalam gelaran yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut.

Hal itu diungkapkan Program Director Singaraja Fest 2023, Muhamad Aldian dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media, Sabtu (13/5/2023).

"Singaraja Fest 2023 merupakan bagian dari Prost Fest yang juga menjadi ruang untuk menunjukkan keberagaman skena musik dan industri kreatif di pulau Bali. Di Singaraja Fest juga menyediakan ruang di mana para penggiat industri kreatif lokal bisa menunjukkan hasil karya mereka. Dalam jangka panjang Singaraja Fest akan menjadi ruang inkubasi talenta lokal Bali dan juga luar pulau, sehingga proses regenerasi di skena musik dan industri kreatif Bali bisa lebih baik," ungkap Aldian.

Ditambahkannya, konsep festival in the park yang akan dihadirkan dalam Singaraja Fest 2023 ini diharapkan akan bisa memberikan hiburan seru, kegembiraan dan rasa kebersamaan dalam mendukung kreativitas lokal.

"Harapannya industri pariwisata di Bali akan kembali menggeliat dengan rutinnya pagelaran dan konser musik yang diselenggarakan di Bali. Karena ini sebagai upaya kita juga mempromosikan industri pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," tegasnya.

Sementara itu, Gitaris Gigi, Dewa Budjana yang akan menjadi penampil dalam Singaraja Fest 2023 ini mendukung kreativitas yang digelorakan banyak pihak untuk kembali menggairahkan Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik di Indonesia dengan terus memberikan kesempatan pada musisi lokal dan pelaku UMKM Bali untuk berkembang dan mempertunjukan kemampuan dan karyanya di event besar.

"Tentunya kami sangat bangga bisa terlibat dan mendukung penuh event Singaraja Fest 2023. Sebab keberadaan Singaraja Fest yang digelar sebagai bentuk dukungan kreativitas lokal khususnya di Bali diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya kesempatan bagi para musisi dan seniman lokal berbakat untuk mempertunjukkan hasil karyanya. Karena kalau berkaca dari perjalanan Gigi sebagai sebuah band, festival-festival seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kita hadir di kancah musik nasional bahkan Internasional," tandasnya.

Untuk Singaraja Fest 2023 ini, sejumlah musisi nasional macam Gigi, Superman Is Dead (SID), Tipe-X, Kangen Band, Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata) akan tampil mendukung penampilan musisi top Bali seperti olot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji dan Scared of Bums.

Bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan Singaraja Fest 2023 ini, penonton bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya melalui website www.singarapafest.com.

